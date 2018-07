Il Cagliari vola in Trentino per preparare la nuova stagione : Il Cagliari vola in Trentino per preparare la stagione 2018-2019. Questa mattina giocatori e staff tecnico erano tutti all’aeroporto di Elmas pronti a imbarcarsi per Linate. È la nuova tappa del ritiro precampionato dei rossoblù: dopo Aritzo e Assemini la squadra di Maran proseguirà la preparazione estiva a Pejo dove resterà fino al 28 luglio. Ventotto i giocatori convocati. Poche facce nuove. Rispetto alla lista di Aritzo c’è ...

Maltempo - Cagliari nel caos : volanti della polizia salvano una donna intrappolata in uno scantinato : Cagliari nel caos a causa del Maltempo che in queste ore sta interessando la Sardegna. Anche i poliziotti delle volanti della Questura di Cagliari sono stati impegnati per i forti disagi creati dalla pioggia di questo pomeriggio. Gli interventi hanno riguardato in particolare segnalazioni di aperture tombini e allagamenti nella zona di Sant’Avendrace e via Dante. Gli agenti hanno operato in via S’ecca Manna, in pieno centro, dove una ...