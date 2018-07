Il 15 luglio a Roma per la prima volta il Disabilty Pride Italia

Scaletta Roger Waters a Roma il 14 luglio : info e ultimi biglietti per il Circo Massimo : Roger Waters a Roma stasera, sabato 14 luglio, in concerto al Circo Massimo per Us + Them tour 2018. Quello di Roger Waters a Roma è tra gli eventi live di musica internazionale più attesi della stagione. Dopo essersi esibito a Lucca, l'artista raggiungerà il colossale Circo Massimo di Roma per esibirsi stasera con un unico concerto nella capitale. I biglietti e i pacchetti VIP sono esauriti. Non sono più disponibili posti in prevendita su ...

Tari Roma - arriva la stangatina di luglio : 'Ma il 15% evade la tassa' : Quasi 400 milioni da pagare entro fine mese, a seconda delle scadenze indicate sui bollettini arrivati a casa. luglio per i Romani è anche il mese della prima rata della Tariffa rifiuti: ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Giancarlo Giannini al Teatro Romano il 20 luglio - chiude De Sica I Love Spoleto : ... Stefania Nichinonni Direzione Sviluppo del Comune di Spoleto, gli organizzatori di I Love Spoleto Luca Cimati e Mirko Pantalla e il produttore di alcuni degli spettacoli Niccolò Petitto. Si partirà ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Roma brucia… aggiungiamo al barbecue il pulled pork! Eataly dal 13 al 15 luglio il primo BBQ Party : Nerone ne sarebbe fiero, ma anche i Romani gradiranno molto, perché da venerdì 13 a domenica 15 luglio, Eataly Ostense ha organizzato il primo grande evento all’aperto. Un Party dal sapore unico che andrà in scena nell’area esterna antistante, per celebrare il barbecue e la birra artigianale. Famiglie, bambini, amici e grill lovers, tutti sono chiamati a partecipare al BBQ Party di Eataly Roma. “Per noi è una scommessa. Per la prima volta ...

Dal 12 luglio arriva a Roma il Jazz Samba International Festival : Jazz Samba International Festival con i patrocinio dell’ambasciata del Brasile a Roma. Quando la bossa nova di Joao Gilberto e Tom Jobim approda negli Stati Uniti si apre un canale tra Brasile e Nord America che porterà allo sviluppo di un nuovo linguaggio musicale che attraversa Jazz e Samba, i cui alfieri furono Sergio Mendez, Flora Purim, Hermeto Pascoal, Airto Moreira, Dom Um Rumao, Nana Vasconcelos, Toninho Horta, Milton ...

‘Contemporaneamente Roma’ : C’è tempo fino al 31 luglio per inviare proposte : Roma – Pubblicato online sul sito del Comune di Roma l’avviso pubblico della terza edizione di “Contemporaneamente Roma” (https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso. page?contentId=BEC156630). Gli operatori culturali avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per inviare le proposte. La manifestazione, che l’Amministrazione capitolina per il terzo anno consecutivo dedica alla produzione contemporanea, si svilupperà dal 5 ottobre ...

LE AVVENTURE GALANTI DEL GIOVANE MOLIERE/ Su La7 il film con Romain Duris (oggi - 11 luglio 2018) : Il film Le AVVENTURE GALANTI del GIOVANE Molière va in onda su La7 stasera alle 23,15. Nel cast ci sono Romain Duris e Fabrice Luchini, alla regia Laurent Tirard. Il dettaglio della trama(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:05:00 GMT)

A Roma il 15 luglio il primo Disability Pride Italia : Si svolgerà domenica 15 luglio a Roma, in Piazza del Popolo, il “Disability Pride Italia 2018”, dedicato alle persone con

Loredana Berté insieme ai Boomdabash : 'Il reggae è il mio campo'. Il 12 luglio il concerto gratis a Roma : Il 4 maggio è uscito il singolo 'Non ti dico no', cantato insieme ai salentini 'Boomdabash' ed è già diventato disco di platino. L'inossidabile, irrefrenabile per non dire vulcanica Loredana Bertè il ...

Il 12 luglio a Roma il premio Agol ' Giovani Comunicatori' : ... la consegna di un premio speciale a Gianni Letta per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo e del premio come miglior storyteller a Franca Leosini , ...

ROMA - 15 luglio - DISABILITY PRIDE : ... l´accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell´eutanasia, l´accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-...

Beyoncé e Jay-Z a Roma salutano l’Italia con l’OTR II - ritratto di coppia (e potere) : scaletta e video dal concerto dell’8 luglio all’Olimpico : Con il secondo ed ultimo concerto italiano dell'On The Run Tour II, Beyoncé e Jay-Z a Roma hanno salutato l'Italia dopo la loro prima incursione congiunta nel Belpaese. Domenica 8 luglio, dopo il concerto di San Siro di due giorni prima, oltre 40mila persone provenienti da mezza Italia ma anche tanti turisti di diverse nazionalità hanno assistito al secondo show dei coniugi Carter in Italia, che non avevano inserito date nel nostro Paese ...