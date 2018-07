ICEBERG IN GROENLANDIA MINACCIA IL VILLAGGIO DI INNAARSUIT Video ultime notizie

Groenlandia - un enorme ICEBERG minaccia un villaggio : evacuati i residenti per rischio tsunami : Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un villaggio: evacuati i residenti per rischio tsunami Un enorme iceberg minaccia il villaggio di Innaarsuit, nella Groenlandia occidentale. Parte dei residenti del paesino sono stati fatti evacuare per il rischio di tsunami: le onde causate dai pezzi che si staccano dalla montagna di ghiaccio potrebbero infatti travolgere le abitazioni […] L'articolo Groenlandia, un enorme iceberg minaccia un ...