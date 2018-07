I videogiochi non sono una malattia

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi - ma non solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Non dobbiamo più fuggire dalla dipendenza da videogiochi - editoriale : Ciao, mi chiamo Wesley e avevo una dipendenza da World of Warcraft.Non sto parlando di cose del tipo 'ho giocato moltissimo a questo gioco perché è divertente', no, sto parlando di qualcosa che, effettivamente, ha rischiato di rovinare la mia vita per sempre. Tenetevi forte, le cose stanno per diventare serie.All'inizio del 2005 ho iniziato a giocare a World of Warcraft con un po' di amici. Vivevo nella casa della mia famiglia nel sud di Londra ...

Non va in bagno per non staccarsi dai videogiochi/ Bambino di 10 anni operato per grave problema all’intestino : Non va in bagno per non staccarsi dai videogiochi, Bambino di 10 anni operato per grave problema all’intestino. E' accaduto in Gran Bretagna, come testimoniato da una pediatra(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:08:00 GMT)

Publisher di Red Dead Redemption 2 : "i videogiochi single player non sono neanche vicini a morire" : I videogiochi come servizio si moltiplicano col passare dei mesi e sembra che i Publisher abbiano colto la tendenza proponendo ai giocatori sempre più titoli di questo tipo, anche se una fetta di utenza continua a sostenere la superiorità dei single player e teme per la loro sopravvivenza.Nonostante quindi i videogiochi multiplayer spopolino al momento, di recente sono state molto apprezzate da critica e pubblico alcune produzioni che mettono al ...