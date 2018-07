I BASTARDI DI PIZZOFALCONE Anticipazioni 15 luglio | problemi tra Lojacono e la Piras

I BASTARDI di Pizzofalcone - anticipazioni ultima replica : sequestro e ricatto il 13 luglio : Giungono al termine le repliche de I Bastardi di Pizzofalcone, fiction molto amata al suo esordio assoluto e apprezzata dai telespettatori anche in queste settimane di repliche. Domenica 15 luglio alle 21.25 Rai1 trasmette la sesta e ultima puntata della serie con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini (che avrà anche una seconda stagione). I Bastardi di Pizzolfacone, puntata 15 luglio: anticipazioni trama Un bambino viene rapito mentre è in ...

I BASTARDI di Pizzofalcone 2 su Rai1 da settembre - ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione : Stanno per debuttare I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1. È in arrivo la seconda stagione dell'amata fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Secondo i palinsesti Rai, i telespettatori potranno vedere i nuovi episodi già da settembre. Confermati nel cast, i protagonisti che hanno portato al successo la prima stagione, tra cui Alessandro Gassmann, Tosca D’Acquino e Carolina Crescentini. Non mancheranno nuovi ingressi ad animare la ...

Continua I BASTARDI di Pizzofalcone su Rai1 - anticipazioni quinto episodio dell’8 luglio : Penultimo episodio per I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. Stasera, domenica 8 luglio, l'emittente manderà in onda il quinto appuntamento della prima stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Nei precedenti episodi abbiamo visto l'ispettore Lojacono e Laura Piras finalmente insieme. Anche tra Alex Di Nardo e la collega Rosaria sembra nascere qualcosa. Nell'episodio di stasera, dal titolo "Misericordia", la squadra di ...

I BASTARDI di Pizzofalcone quinta puntata trama replica 8 luglio 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone quinta puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Domenica 8 luglio 2018 rivedremo il quinto episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone quinta puntata trama replica 8 luglio 2018 Gli abitanti del quartiere restano sconvolti dall’omicidio di una giovane ...

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni 8 luglio : un caso complicato per Lojacono (Replica) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE tornano in onda oggi, domenica 8 luglio, con la replica della quinta puntata: un caso complicato e una vita privata difficile per Lojacono.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:23:00 GMT)

I BASTARDI di Pizzofalcone - un delitto in parrocchia domenica 8 luglio in replica : Ci vorrebbe Don Matteo, ma anche il fiuto di Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini può bastare per risolvere il giallo di domenica 8 luglio: nel quinto appuntamento in replica con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai1 alle 21.25, la squadra se la vedrà con un delitto in parrocchia. I Bastardi di Pizzofalcone, replica puntata 8 luglio: anticipazioni Il delitto di una giovane volontaria di colore, avvenuto nei pressi della ...

I BASTARDI di Pizzofalcone 2 : quando inizia - trama e cast : le anticipazioni : I Bastardi di Pizzofalcone 2 quando inizia? Siamo in grado di dirvi quand’è che inizierà la messa in onda dell’amatissima fiction Rai con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, ma anche tutte le news su cast e trama. Nel frattempo, in attesa che finiscano i lunghi e caldi mesi estivi, i telespettatori possono vedere la replica delle prime puntate della serie su Rai 1 ogni domenica sera. quando inizia I Bastardi di Pizzofalcone ...

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I BASTARDI di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

I BASTARDI di Pizzofalcone su Rai1 con la replica del quarto episodio - anticipazioni del 1° luglio : Prosegue l'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. Stasera, 1° luglio, la rete ammiraglia manderà in onda il quarto episodio in replica, aspettando il debutto della seconda stagione che dovrebbe avvenire in autunno. Nel cast della fiction, scritta e diretta da Carlo Carlei, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani e Francesco ...

I BASTARDI di Pizzofalcone Anticipazioni : stasera - domenica 1 luglio 2018 - il quarto appuntamento : Il nuovo caso coinvolgerà il duplice omicidio di una fratello e una sorella. Riuscirà Lojacono a risolvere la situazione anche questa volta?

I BASTARDI di Pizzofalcone quarta puntata trama replica 1 luglio 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone quarta puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Domenica 1 luglio 2018 rivedremo il quarto episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone quarta puntata trama replica 1 luglio 2018 La squadra dei “Bastardi” del commissariato di Pizzofalcone guidata ...

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni 1° luglio : Lojacono alle prese con un duplice omicidio (Replica) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE tornano in onda oggi, domenica 1° luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica del quarto episodio dal titolo "Gelo". Ecco la trama.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:25:00 GMT)

I BASTARDI di Pizzofalcone - l’assassino insospettabile : anticipazioni replica 1 luglio : Proseguono su Rai1 le repliche delle vicende che vedono protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ne I bastardi di Pizzofalcone. Domenica 1 luglio alle 21.25 va in onda la quarta puntata. Ecco le anticipazioni. I bastardi di Pizzofalcone, trama della quarta puntata Un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero ...

Ascolti tv ieri - I BASTARDI di Pizzofalcone vs Polonia – Colombia | Dati Auditel 24 giugno 2018 : Dati Auditel del 24 giugno 2018 Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 24 giugno 2018? Su Rai 1 ha tenuto compagnia ai telespettatori la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Italia 1, invece, è andata in onda un’altra attesissima partita valida per i Mondiali di Calcio di Russia 2018 ovvero il match fra Polonia e Colombia. Su La7, prima dello speciale di Enrico Mentana per i vari ballottaggi, invece, è andato in onda ...