HIGUAIN AL MILAN? Ultime notizie | la strada del Pipita si intreccia con quella di Morata?

Milan - Elliott ha deciso : il regalo è HIGUAIN - si tratta : ' Milan, Elliott vuole Gonzalo Higuain '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Fuga dalla paralisi rossonera, il nuovo proprietario vuole regalare Higuain al popolo rossonero, si tratta'.

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! HIGUAIN al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Milan - l'indiscrezione sull'affare clamoroso : altro che fallimento - vogliono prendere HIGUAIN : Nel mercato del Milan non ci sono solo parametri zero, vedi alla voce Strinic, Reina e Halilovic, ma anche un gran colpo pronto in canna. Secondo il Giorno , la dirigenza rossonera sarebbe pronta all'...

Calciomercato Milan - boom boom : il sogno per l’attacco è HIGUAIN : Calciomercato Milan – Calciomercato sempre più caldo, soprattutto per quanto riguarda il valzer di attaccanti, un club che ha sicuramente bisogno di un rinforzo di spessore nel reparto offensivo è il Milan di Gennaro Gattuso. La bomba, lanciata stamane dal Corriere dello Sport, parla di un possibile affare “alla Bonucci”, che stavolta coinvolgerebbe Higuain. Mirabelli sta seguendo con molta attenzione il Pipita, cercando di capire quali ...

Milan - assalto ad HIGUAIN : nuovo affare alla Bonucci : Milan, assalto AD Higuain- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Milan starebbe pensando seriamente a Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Un affare in pieno stile Bonucci che potrebbe consegnare l’argentino a Gennaro Gattuso. RISPOSTE DALL’UEFA Prima di un’offerta ufficiale da parte del club rossonero, bisognerà aspettare le potenziali sanzioni ...

Boom Milan : nuovo affare “alla Bonucci” - obiettivo Gonzalo HIGUAIN! : Milan pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi del Milan stanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. ...

Il Bonucci bis : il Milan su HIGUAIN : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio 'Lo vogliono Juventus e Milan': Golovin lascia la diretta tv Ultime notizie Mondiali 2018 Ultime notizie calciomercato

HIGUAIN-Milan : un piano per portare il Pipita in rossonero - rumors : Poteva sembrare un’ipotesi irrealizzabile, ma Massimiliano Mirabelli sta davvero studiando un piano [VIDEO] per portare Gonzalo Higuain al Milan. Il bomber della Juventus sarebbe uno degli obiettivi caldi per il prossimo Calciomercato rossonero e, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’idea stuzzica molto la dirigenza milanista. Secondo ‘ilmilanista’, portale che contribuisce all’audience della Gds, Marco Fassone avrebbe gia' avallato ...

Da Morata a HIGUAIN - basta con le 'balle cosmiche' : Milan - servono plusvalenze! : Prima Morata, poi Higuain e adesso Falcao . La nave sta affondando ma l'orchestrina continua a suonare. Mi tocca constatare che malgrado il mondo intero schernisca colui che teoricamente oggi sarebbe il proprietario del Milan, la UEFA abbia bocciato i cinesi , o finti tali, e che è già iniziato il fuggi fuggi di quei pochi giocatori ...

Calciomercato Milan - altro che HIGUAIN si pensa a Werner in attacco Video : Il Milan sta cercando un attaccante di qualita' per la prossima stagione, dopo le delusioni di Kalinic e André Silva, che non si sono mai ambientati a Milano. Negli ultimi giorni sono stati accostati vari nomi all'attacco rossonero. Si è infatti parlando di Alvaro Morata, reduce da una brutta stagione al Chelsea per lui solo undici reti in Premier League, di Ciro Immobile capocannoniere del nostro campionato con ben ventinove reti, al pari di ...

HIGUAIN - il dopo Juve potrebbe essere a Milano Video : Il valzer degli attaccanti non è ancora partito, ma a Torino si attende un grande attaccante e tutti pensano a riportare Cavani in Italia o, meglio ancora, al centravanti del Chelsea Alvaro Morata [Video]. Anche senza una convocazione ai prossimi mondiali, per portare a casa Morata, primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, la Juventus dovra' sborsare non meno di 65 milioni di euro. E allora, tra le varie strategie per ...