Happy Birthdays - recensione

eurogamer

: Un nuovo mondo da creare e plasmare #Switch #recensione - Eurogamer_it : Un nuovo mondo da creare e plasmare #Switch #recensione -

(Di domenica 15 luglio 2018) I "simulatori di vita" o "simulatori di divinità" sono un genere gestionale molto apprezzato, che su console ha sempre faticato ad imporsi. Gli ecosistemi evolutivi spesso spaventano i giocatori meno esperti nel gestire mondi completamente aperti e plasmabili, motivo per cui serie storiche come Black & White e Populous sono rimaste confinate quasi esclusivamente su PC, lasciando alle console titoli più leggeri come The Sims o Harvest Moon. Proprio quest'ultimo titolo non è stato tirato in ballo a caso visto che uno dei suoi creatori, Yasuhiro Wada, è il responsabile di, il gioco di cui vi stiamo per parlare.Non è un simulatore di compleanni come il titolo potrebbe farvi pensare. È invece una colorata simulazione simil-educativa che vi permetterà di creare e modificare il mondo di gioco, popolandolo di creature dal look buffo e simpatico. Alcuni di voi forse ricordano ...