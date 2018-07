Guida alla finale dei Mondiali : Francia e Croazia giocano oggi a Mosca l'ultima partita dei Mondiali di calcio: tutte le cose da sapere The post Guida alla finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Alla Guida di I-Pace - la Jaguar completamente elettrica. La prova di GQ : Un guscio super confortevole che scivola silenzioso nella notte, con il cielo stellato che traspare attraverso il tetto di vetro panoramico. Uno di quei viaggi che ti ricordano di quando milioni di anni fa tuo padre ti metteva in macchina finché non ti addormentavi. E al tempo stesso ti fa sembrare di essere precipitato a un passo dal futuro di Minority Report o Detroit: Become Human. La mia seconda volta sulla Jaguar I-Pace, passeggero, è ...

Firenze - spunta un serpente mentre è alla Guida : È accaduto a Firenze nella giornata di ieri, mentre una donna era alla guida della sua autovettura, una KIA, si è accorta di un serpente sbucato [VIDEO] dalla bocchetta dell'aria condizionata. In quel momento si trovava sulla strada che giungeva a Navacchio, frazione del comune italiano di Cascina. La 56enne, originaria delle isole greche ma da anni residente nel territorio italiano, ha manifestato immediatamente paura e stupore, pur riuscendo a ...

RUDOLF DASSLER - CHI E' IL FONDATORE DI PUMA/ Il boom della società col figlio Armin alla Guida : RUDOLF DASSLER, fratello di Adolf, ha fondato la PUMA dopo aver lasciato l'azienda di famiglia Gebrüder DASSLER per alcuni dissidi con il fratello. È deceduto nel 1974.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:33:00 GMT)

Nel Regno Unito in test un nuovo sistema per disincentivare l’uso dello smartphone alla Guida : Dal Regno Unito arriva un nuovo sistema studiato per provare a combattere la pessima abitudine dell'utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida L'articolo Nel Regno Unito in test un nuovo sistema per disincentivare l’uso dello smartphone alla guida proviene da TuttoAndroid.

Roma - in Lamborghini a 311 km/h sul Gra - fermato dalla polstrada : alla Guida c'era un pilota australiano : Volava. Come un boeing 737 in fase di decollo. A 311 km/h . Peccato che non fosse in fase di rullaggio, non avesse un aereo e non si trovasse in un aeroporto. Era su una Lamborghini Aventador sulla ...

Trova il vetro dell'auto - si mette alla Guida e scopre che i ladri hanno rubato l'acceleratore : Più che ladri, "rubagalline". A Foggia uno sfortunato proprietario d'auto ha Trovato la propria con il vetro infranto ed evidenti segni di effrazioni. Quando si è messo alla guida per portarla a sistemare...

Maurizio Costanzo difende Insinna alla Guida de L’Eredità : Flavio Insinna a L’Eredità: Maurizio Costanzo lo difende Nel corso degli anni abbiamo imparato che Maurizio Costanzo non è di certo una persona che la manda a dire. Stavolta, sulle pagine del settimanale Nuovo, il conduttore ha preso le difese di Flavio Insinna, nuovo conduttore de L’Eredità. Il quiz show di Rai 1, sembra quasi scontato doverlo precisare, è uno dei più amati dal pubblico da casa. Considerato anche che il precedente ...

Sampaoli confermato alla Guida dell'Argentina : Roma, 10 lug., askanews, - Nonostante un Mondiale da dimenticare con lo spogliatoio spaccato e un ct difatto esautorato dai giocatori, l'Afa, la federcalcio argentina ha confermato Jorge Sampaoli alla ...

Una ricerca Shell sulle emozioni alla Guida : Shell ha presentato “Drive On”, una ricerca sulle emozioni e gli stili di guida che contraddistinguono e differenziano gli automobilisti europei. Il progetto ha coinvolto un campione di 9.000 persone, composto da uomini e donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni e provenienti da 9 Paesi europei, ovvero: Italia, Regno Unito, […] L'articolo Una ricerca Shell sulle emozioni alla guida sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...