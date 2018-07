Rumors Grande Fratello Vip 2018/ concorrenti possibili : in lizza Manuela Arcuri : Emergono nuove anticipazioni sui papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Il reality show di Canale 5 riaprira' i battenti probabilmente il prossimo ottobre con la terza edizione condotta dalla confermatissima Ilary Blasi, affiancata dal direttore di 'Chi', Alfonso Signorini. Il cast verra' definito nel corso delle prossime settimane ma intanto secondo il settimanale 'Spy' ci sarebbero gia' i primi due concorrenti: trattasi di Manuela ...

Rumors Grande Fratello Vip 2018/ concorrenti possibili : in lizza Manuela Arcuri : Emergono nuove anticipazioni sui papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Il reality show di Canale 5 riaprirà i battenti probabilmente il prossimo ottobre con la terza edizione condotta dalla confermatissima Ilary Blasi, affiancata dal direttore di 'Chi', Alfonso Signorini. Il cast verrà definito nel corso delle prossime settimane ma intanto secondo il settimanale 'Spy' ci sarebbero già i primi due concorrenti: trattasi di Manuela ...

Grande Fratello Vip 3 : Manuela Arcuri potrebbe entrare nella casa con il fratello : Ad ottobre partirà la nuova edizione del Grande fratello Vip, la terza, dopo il Grande successo di ascolti dell'anno scorso che ha visto come vincitore Daniele Bossari. Per quest'ultimo, è stato sicuramente un anno memorabile in quanto, dopo la vittoria nel reality e l'esperienza come opinionista nell'Isola dei Famosi si è sposato con Filippa Lagerback, la quale ricopre da anni il ruolo di annunciatrice nel programma di Fabio Fazio Che Tempo Che ...

Grande Fratello - Veronica Satti : ‘Riabbraccio Bobby Solo e mi sposo’ : Bobby Solo lo aveva detto: l’incontro con la figlia Veronica Satti si sarebbe consumato lontano dalle telecamere e così sarà. La ragazza, reduce dall’esperienza al Grande Fratello 2018, parla a Spy – nel numero in edicola venerdì 13 luglio – del tanto agognato ricongiungimento con il papà che avverrà a breve: Non ci siamo ancora incontrati: lui è stato impegnato finora in una tournée in America, tornerà proprio in questi ...

