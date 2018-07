Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli Segui la diretta

Mondiali - la finale di Mosca : la Grande occasione : In fondo al Mondiale delle contraddizioni, Francia e Croazia fiutano la storia: i Bleus hanno vinto una volta sola, quando Kylian Mbappé nemmeno era nato, i biancorossi - oggi davvero: la Fifa impone la tradizionale maglia a scacchi - non hanno mai sollevato un trofeo. ...

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : Gran finale sulle note de "L'anima vola" (replica) : ELISA – 20 ANNI in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 00:44:00 GMT)

Finale Francia-Croazia - Didier Deschamps : “E’ un Gran privilegio giocare questa partita. Rispetto a due anni fa abbiamo più qualità” : Domani è il gran giorno della Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia tra Francia e Croazia. A Mosca (ore 17.00) si deciderà il destino delle compagini che si affronteranno a viso aperto per puntare al titolo iridato e porre il proprio sigillo nella storia. I transalpini, per la terza volta nell’atto conclusivo, partono coi favori del pronostico. La squadra di Didier Deschamps era tra le candidate al successo Finale alla vigilia ed ha ...

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia : ecco la sfida tra una Grande favorita e una outsider assoluta : È la sfida tra una grande favorita e una outsider assoluta, forse la più grande sorpresa della storia dei Mondiali (copyright di Joseph Blatter, uno che di calcio qualcosa ne sa). Il confronto tra due nazionali specchio di Paesi e società agli antitesi, come è stato scritto e riscritto in questi giorni e in fondo sempre negli ultimi vent’anni. La partita tra due generazioni d’oro, la prima che sembrava non ancora pronta, la seconda che pareva ...

Wimbledon – Il ritorno del Djoker! Djokovic piega Nadal dopo 5 ore e 2 giorni : in finale per tornare Grande : Novak Djokovic batte Rafa Nadal e accede alla finale di Wimbledon: il tennista serbo si impone al quinto set, dopo oltre 4 ore giocate in due giorni dopo la maratona di ieri fra Anderson e Isner, durata quasi 7 ore, quest’oggi Wimbledon regala un’altra grande partita dalla durata di 5 ore. Senza nulla togliere ai due big man di ieri, la sfida fra Djokovic e Nadal di quest’oggi è di tutt’altra caratura. Un match giocato in due giorni, ...

Major di Gstaad - 5 stelle - : Grandi Nicolai-Lupo - è semifinale : ... 17-21, 21-15, 15-9, e i polacchi Fijalek-Bryl 2-0 , 25-23, 26-24, , in serata hanno avuto la meglio 2-0 , 21-18, 21-18, sugli statunitensi Dalhausser-Lucena, una tra le formazioni più forti al mondo.

Cesare Cremonini dagli stadi ai palasport : annunciato il nuovo tour - il Gran finale a Roma : Dopo la sbornia dei quattro concerti negli stadi di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre 150 mila spettatori totali, Cesare Cremonini tornerà sul palco da ottobre a dicembre per 14 date nei ...

Cesare Cremonini dagli stadi ai palasport : annunciato il nuovo tour - il Gran finale a Roma : Dopo la sbornia dei quattro concerti negli stadi di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre 150 mila spettatori totali, Cesare Cremonini tornerà sul palco da ottobre a dicembre per 14 date nei ...

Grand finale per il concorso canoro Percoto Canta : È partito il conto alla rovescia in vista della Grande serata finale di Percoto Canta, il concorso canoro giunto alla sua 31° edizione, che ogni anno convoglia decine di aspiranti Cantanti da tutta ...

Marion Cotillard e Victoria Chaplin : Gran finale al Festival di Spoleto : Primedonne assolute per il week end finale del Festival di Spoleto. Victoria Thierrée Chaplin e Marion Cotillard, ma anche Adriana Asti, Lucia Calamaro e Manuela Kustermann sono le star che ...

Formula E - A New York il Gran finale di stagione : La Formula E si appresta a vivere un gran finale di stagione, questo weekend, con lePrix di New York. Le venti monoposto del campionato full electric si daranno battaglia in pista sul tortuoso circuito di Brooklyn che incoronerà anche il vincitore del 2018.Il circuito. Lungo 2,73 chilometri, s snoda su 14 curve da percorrere in senso orario. Rispetto al layout della scorsa stagione, sono state effettuate delle modifiche migliorative sulla base ...

Ferrari Portofino : Gran finale a Varsavia : Si è concluso a Varsavia il viaggio nell’Europa dell’Est della Ferrari Portofino. Partiti lo scorso 20 giugno da Vienna, i dieci esemplari della nuova convertibile del Cavallino hanno attraversato suggestivi percorsi che, in un itinerario parallelo al corso del fiume Danubio, li hanno condotti a Budapest dopo essere transitati nelle vicinanze di Bratislava e Gyor. […] L'articolo Ferrari Portofino: gran finale a Varsavia sembra essere il ...

Pogba-Griezmann-Mbappè contro Perisic-Mandzukic-Modric : è una finale Mondiale Grandi firme : Si è conclusa la seconda semifinale valida per i Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Croazia che ha avuto la meglio dell’Inghilterra dopo una partita spettacolo ed ai tempi supplementari. Decide la coppia Mandzukic-Perisic, è una Croazia ‘Made in Italy’, niente da fare per l’Inghilterra che fallisce un altro grande obiettivo. Adesso l’ultimo atto contro la Francia che in semifinale ha avuto ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2018/ Streaming video e tv : verso il Gran finale! ( 4^ tappa La Baule-Sarzeau) : DIRETTA TOUR de FRANCE 2018 Streaming video e tv 4^ tappa La Baule-Sarzeau, 195 km: vincitore, percorso e orari, frazione per velocisti (oggi 10 luglio)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:01:00 GMT)