Gp Germania | Trionfa Marquez | nona vittoria di fila in Germania

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania : Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la ...

Talenti Azzurri FMI Motocross – Guadagnini trionfa nell’Europeo 125 in Germania : Talenti Azzurri FMI Motocross: vittoria di Guadagnini nell’Europeo 125 in Germania. A Teutschenthal (Germania) Mattia Guadagnini conquista una splendida vittoria, la seconda in quattro round per un pilota coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI Quattro round dell’Europeo EMX125 disputati, due vittorie dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo la splendida ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings trionfa anche in gara-2. Antonio Cairoli chiude in quinta posizione : Jeffrey Herlings concede il bis e fa sua anche la seconda manche del GP di Germania 2018, ottava prova del Mondiale di MXGP. L’olandese della KTM si è aggiudicato anche gara-2, dopo il trionfo della run1, precedendo nettamente lo sloveno Tim Gajser (Honda) di 28″620 ed il francese Gautier Paulin (Honda) di 32″863. quinta piazza per un Antonio Cairoli mai veloce come il suo compagno di marca ed in sofferenza fin dalle prime ...