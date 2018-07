Governo : Gelmini - da Berlusconi linea Fi opposizione - Italia merita di più : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘L’intervista odierna del presidente Silvio Berlusconi a ‘Il Giornale’ è un vero e proprio manifesto politico, il manifesto politico di Forza Italia. Il nostro leader indica con chiarezza e determinazione la nostra posizione sull’esecutivo gialloverde, mette in primo piano i valori ai quali da sempre ci ispiriamo, richiama l’alleato Salvini ad una presa di responsabilità ...

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl dignità - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl dignità - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei ...

Amministrative : Gelmini - premiata cultura Governo centrodestra : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘Dopo anni di sinistra, ora si volta pagina! Massa, Siena, Pisa, Terni, Ivrea, Sarzana, Viterbo. E poi Sondrio, Cinisello Balsamo, Carate Brianza, Bareggio e Seveso in Lombardia. La cultura di governo del centrodestra convince ancora un volta gli italiani che hanno deciso di darci fiducia in tantissime città. Un risultato storico! Forza Italia anche questa volta ha fatto la sua parte e siamo pronti a ...

Amministrative : Gelmini - premiata cultura Governo centrodestra : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘Dopo anni di sinistra, ora si volta pagina! Massa, Siena, Pisa, Terni, Ivrea, Sarzana, Viterbo. E poi Sondrio, Cinisello Balsamo, Carate Brianza, Bareggio e Seveso in Lombardia. La cultura di governo del centrodestra convince ancora un volta gli italiani che hanno deciso di darci fiducia in tantissime città. Un risultato storico! Forza Italia anche questa volta ha fatto la sua parte e siamo pronti a ...

Pensioni : Gelmini - da Di Maio slogan per celare immobilismo Governo : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Il Governo gialloverde sembra più un mercato del pesce che un esecutivo serio con un programma e dei punti chiari da portare avanti. Stavolta a gridare per primo, in cerca di qualche titolo sui giornali, è Luigi Di Maio: ‘vogliamo finalmente abolire le Pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro’. Un altro slogan per alzare i toni e celare l’immobilismo di un ...

Pensioni : Gelmini - da Di Maio slogan per celare immobilismo Governo : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Il Governo gialloverde sembra più un mercato del pesce che un esecutivo serio con un programma e dei punti chiari da portare avanti. Stavolta a gridare per primo, in cerca di qualche titolo sui giornali, è Luigi Di Maio: ‘vogliamo finalmente abolire le Pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro’. Un altro slogan per alzare i toni e celare l’immobilismo di un ...

Gelmini : no Governo non scelto italiani : 18.04 "Questo non è il governo scelto dagli italiani e lei non è un premier eletto", dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Gelmini,nella dichiaraziodi voto sulla fiducia. Forza Italia "sarà convintamente all' opposizione",assicura Gelmini.E al premier Conte: "Si è presentato come avvocato degli italiani, non vorrei che si ritrovassero presunti colpevoli". Non risparmia critiche a Salvini:"E' stato un abile leader della Lega, non un ...

Governo : Gelmini - Fi sarà opposizione - è esecutivo grillino : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘Noi saremo all’opposizione del Governo Movimento 5 stelle-Lega, un esecutivo pericolosamente grillino con un ‘contratto’ che non risponde alle esigenze degli italiani” Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Brescia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra unito Paola Vilardi. ‘Il centrodestra unito è una ...

Governo : Gelmini - Fi sarà opposizione - è esecutivo grillino : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘Noi saremo all’opposizione del Governo Movimento 5 stelle-Lega, un esecutivo pericolosamente grillino con un ‘contratto’ che non risponde alle esigenze degli italiani” Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Brescia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra unito Paola Vilardi. ‘Il centrodestra unito è una ...

Governo : Gelmini - Fi sarà opposizione - è esecutivo grillino : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘Noi saremo all’opposizione del Governo Movimento 5 stelle-Lega, un esecutivo pericolosamente grillino con un ‘contratto’ che non risponde alle esigenze degli italiani” Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Brescia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra unito Paola Vilardi. ‘Il centrodestra unito è una ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE. Tornano Quota 100 e Quota 41. Le parole di Gelmini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:19:00 GMT)

Maria Stella Gelmini prevede un futuro nero per Matteo Salvini : 'Nasce un Governo a trazione grillina' : L'unico commento alla nascita del governo di M5s e Lega da parte di Forza Italia arriva con le parole di Maria Stella Gelmini , che commenta quanto accaduto su Facebook. 'Dopo quasi 90 giorni di crisi ...

Governo : Gelmini - basta perdite tempo : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Sono passati quasi tre mesi dal voto del 4 marzo, e ancora fatica a nascere un Governo in grado di dare risposte agli italiani. Movimento 5 Stelle e Lega dopo aver detto prima i programmi e poi i nomi, adesso si stanno impantanando sui ministeri chiave. Hanno scritto un ‘contratto’ per noi pessimo e, dopo aver indicato come premier un tecnico, non riescono a chiudere per far partire un ...