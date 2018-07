Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto (2) : (AdnKronos) – “Non avrei mai creduto, nell’Italia del 2018, di trovarmi di fronte a idee che sembrano uscite dall’archivio polveroso della storia, dall’ideologia comunista fallita nel ‘900. Di Maio è giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo – incalza Berlusconi – O forse semplicemente non sa di cosa parla, non si rende conto delle conseguenze di quello che dice”. Anche ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – La sua incandidabilità ha “gravemente penalizzato Forza Italia in questi anni, e soprattutto alle ultime elezioni, che sono state un confronto diretto fra i leader”. Per Silvio Berlusconi, che oggi torna a far sentire la sua voce in una lunga intervista al Giornale, “il vulnus alla democrazia che ha impedito di candidarmi va sanato”. L’ex premier attacca a muso duro il ministro del ...

Berlusconi sul Governo : 'M5S schiavo delle ideologie di sinistra' : Silvio Berlusconi ha scelto l'opposizione totale all'esecutivo giallo-verde. 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria - dice il leader di FI in diretta telefonica con gli stati ...

Berlusconi : 'L'azione di Governo confusa e contradditoria' : 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

Berlusconi rilancia Forza Italia : 'L'azione di Governo confusa e contradditoria' : 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

BERLUSCONI RILANCIA FORZA ITALIA : "EUROPA? SÌ - MA CHE CAMBI"/ Cav - "Governo M5s-Lega? Confuso" : BERLUSCONI contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con FORZA ITALIA alle elezioni europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Berlusconi sul Governo : 'M5S schiavo delle ideologie di sinistra' : Silvio Berlusconi ha scelto l'opposizione totale all'esecutivo giallo-verde. 'L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria - dice il leader di FI in diretta telefonica con gli stati ...

Forza Italia - Berlusconi 'Azione di Governo confusa e contraddittoria - 5Stelle schiavi di ideologia di sinistra' : Il leader di Forza Italia interviene al telefono agli Stati generali del partito in corso a Pescara. E il suo è un furioso attacco ai 5Stelle e più in generale al governo. In particolare sull'economia. 'L'Azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori'. Naturalmente il Cavaliere se la prende in particolare con ...

Berlusconi : "Azione di Governo confusa e contraddittoria" : ... esaurita la spinta emotiva del voto di protesta, tornerà ad essere anche la maggioranza politica ed elettorale di un Paese serio e consapevole come il nostro".

Berlusconi contro Governo : "Azione confusa e contraddittoria"/ Forza Italia - Cavaliere candidato alle Europee : Berlusconi contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con Forza Italia alle elezioni Europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Silvio Berlusconi : "L'azione del Governo è confusa e contraddittoria. I 5 Stelle? Schiavi dell'ideologia di sinistra" : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta telefonica agli stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, esprimendo il suo giudizio sull'operato dell'esecutivo."Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere ...

Berlusconi attacca : 'Governo confuso - M5s schiavi ideologie di sinistra' : Silvio Berlusconi giudica l'azione del governo nazionale "confusa e contraddittoria, con provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Secondo il leader di Forza Italia con il dl ...

Berlusconi : ''Azione di Governo confusa e contraddittoria. M5s schiavi delle ideologie di sinistra'' : "L'azione del governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori". Così il leader azzurro, Silvio Berlusconi, intervenendo in diretta ...

Dl dignità - Berlusconi : M5s vetero-comunisti inadatti al Governo : Roma, 14 lug., askanews, - 'Io credo che l'eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione. Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle ...