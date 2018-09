GLI INCREDIBILI 2 di Brad Bird - La recensione

i-filmsonline

(Di domenica 15 luglio 2018) Da tempo la Pixar ha sfatato il luogo comune secondo cui il sequel non solo non mai al livello del film precedente, ma addirittura ne risulterebbe una copia scadente. Non è accaduto con Toy Story – il cui terzo capitolo è entrato nei cuori e nelle lacrime di ogni spettatore – non è accaduto con Monsters & Co. (benché, per essere precisi, Monsters University fosse un prequel) e anche Alla ricerca di Dory si è rivelato un buon progetto. Gli2, cheporta nelle sale 13 anni dopo aver regalato il primo film, resta in scia: non solo non delude, ma convince, decisamente.