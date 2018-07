Giro Rosa 2018 | Annemiek Van Vleuten incontentabile | terzo successo a Cividale del

Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli. Segui la diretta dalle 17 : 00 : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

Gran finale del Giro Rosa oggi a Cividale del Friuli. Segui la diretta : Il Giro d'Italia femminile incoronerà oggi l'olandese Annemiek Van Vleuten, prima donna a trionfare sul Monte Zoncolan ieri - Ultimo atto del 29° Giro Rosa: la Maglia Rosa finale verrà assegnata oggi ...

Chi è Annemiek van Vleuten - la bellissima ciclista olandese che ha fatto un’impresa leggendaria sullo Zoncolan e oggi si prende il Giro Rosa 2018 [GALLERY] : La straordinaria impresa sullo Zoncolan di Annemiek van Vleuten, regina del Giro Rosa 2018: dalla caduta di incubo a Rio de Janeiro al fantastico successo in Italia Annemiek van Vleuten è una ciclista olandese di 35 anni plurivincitrice internazionale: nel 2016 durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso per una brutta caduta in cui ha rischiato la vita. Era lanciata verso la vittoria della medaglia ...

Giro d'Italia donne : Van Vleuten doma lo Zoncolan e ipoteca la maglia rosa : Che la campionessa del mondo della prova a cronometro fosse la favorita di questo Giro rosa non è mai stato in discussione, neanche nelle prime giornate, in cui si è nascosta, aspettando il momento ...

Giro Rosa 2018 : Annemiek Van Vleuten imbattibile sullo Zoncolan - maglia rosa ipotecata : Continua il dominio di Annemiek Van Vleuten durante il Giro rosa 2018. L’olandese della Mitchelton-Scott, attuale maglia rosa, conquista il successo nella frazione più impegnativa sui dieci giorni, da Tricesimo fino al Monte Zoncolan, per un totale di 104,5km (e oltre 1500m di dislivello), aumentando il vantaggio dalle avversarie in classifica generale. In fuga tre atlete al termine di una lunga serie di scatti e controscatti: il gruppo, ...

Ciclismo - al Giro Rosa dominio dell'olandese Annemiek Van Vleuten : La campionessa del mondo in carica contro il tempo, favorita numero uno alla vigilia della corsa di patron Giuseppe Rivolta, ha letteralmente dominato la cronoscalata individuale di 15 chilometri da ...

Giro Rosa 2018 : Annemiek van Vleuten si sbarazza delle avversarie nella cronoscalata - tappa e primato in un solo colpo : Che impresa di Annemiek van Vleuten al termine della cronoscalata da Lanzada alla diga di Campo di Moro, settima frazione del Giro Rosa. L’olandese della Mitchelton-Scott, che oggi indossa la maglia rappresentativa del titolo iridato nella prova a cronometro, completa i 15km con il miglior tempo (46’06”) e conquista la maglia Rosa appartenuta alla compagna di squadra australiana Amanda Spratt (quinta a 3’26” di ...

Ciclismo – Giro Rosa : Be Charge nuovo sponsor del team BePink : Be Charge tira la volata con il team BePink al Giro Rosa. Il Gruppo, specializzato nel settore delle infrastrutture per la mobilità elettrica, diventa sponsor della squadra di Ciclismo femminile Al Giro Rosa, in corso di svolgimento lungo alcuni dei più suggestivi tracciati italiani e tra le più prestigiose gare del calendario World Tour femminile, BePink ha al proprio fianco un nuovo sponsor: Be Charge. Be Charge, società del gruppo ...

Giro Rosa 2018 : Amanda Spratt stellare in salita - vince a Gerola Alta e si prende la maglia! Staccata Ruth Winder : Tappa e maglia per Amanda Spratt, assoluta protagonista nella sesta frazione del Giro Rosa 2018. La ciclista della Mitchelton SCOTT ha piazzato il colpaccio nella Sovico-Gerola Alta, 114 chilometri con arrivo in salita in Valtellina che hanno rivoluzionato la classifica generale. L’australiana si è imposta con una bella azione sulla ascesa conclusiva (12,6 chilometri al 6,2% di media) grazie alla quale ha preceduto la compagna di squadra ...

Giro Rosa 2018 : colpaccio di Ruth Winder - vittoria in fuga e maglia rosa ad Omegna : Si ribalta la classifica generale al termine della quinta frazione del Giro rosa 2018. Nella tappa con partenza e arrivo ad Omegna (122,6km) Ruth Winder ottiene il successo in uno sprint a tre tagliando il traguardo davanti alla statunitense Tayler Wiles e Alice Maria Arzuffi. Il terzetto azzecca il tempismo per lo spunto decisivo a 25km dall’arrivo sorprendendo il gruppo principale. La 25enne degli Stati Uniti di origine britannica oltre ...

Ciclismo - Giro Rosa : a Omegna si fa selezione - Longo Borghini corre in casa : Il Giro Rosa cambia marcia e, dopo una cronosquadre e tre traguardi per velociste, presenta oggi una frazione selettiva, con un finale che invita le big della classifica a uscire allo scoperto. La ...

Ciclismo : Giro Rosa - segui in diretta dalle ore 17 la quarta tappa : Nel Giro d'Italia femminile tutte contro Giorgia Bronzini nella tappa odierna - Dopo Piemonte e Lombardia, è l'Emilia - Romagna la terza regione italiana ad ospitare il Giro Rosa, per la quarta tappa: ...

Giro Rosa 2018 : Jolien d’Hoore concede il bis a Piacenza! Battute Marta Bastianelli e Lotta Lepistö - maglia rosa a Kirchmann : Seconda vittoria consecutiva per Jolien d’Hoore al Giro rosa. L’atleta della Mitchelton-Scott, dopo essersi imposta ieri a Corbetta, ha concesso il bis a Piacenza, facendo sua la quarta tappa. La 28enne belga ha battuto allo sprint Marta Bastianelli (Alé Cipollini) e la finlandese Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla). La maglia rosa resta sulle spalle della canadese Leah Kirchmann (Sunweb). Partenza a tutta con diversi attacchi fin dal km 0. La ...