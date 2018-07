Giro d' Italia Handbike 2018 | terza tappa | Giagnoni e la Porcellato dominano a Prato

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Grecia. Prima sfida per determinare le gerarchie nel Girone A : Gli Europei di Pallanuoto femminile, dopo la vittoria odierna contro Israele, riserva alle ragazze del CT Fabio Conti domani, domenica 15 luglio, alle ore 20.30, la sfida contro la Grecia, con la quale il Setterosa, il 4 febbraio, ha pareggiato 11-11 nelle qualificazioni dell’Europa Cup. La formazione di Morfesis ha poi vinto la manifestazione, mentre di recente ha chiuso al terzo posto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Le elleniche ...

Giro d'Italia donne : Van Vleuten doma lo Zoncolan e ipoteca la maglia rosa : Che la campionessa del mondo della prova a cronometro fosse la favorita di questo Giro rosa non è mai stato in discussione, neanche nelle prime giornate, in cui si è nascosta, aspettando il momento ...

Giro d’Italia di Handbike 2018 - Prato si prepara al grande evento : La terza tappa della nona edizione del Giro d’Italia di Handbike andrà in scena a Prato ilo 14 luglio A Prato, in Toscana, fervono i preparativi per accogliere gli oltre 80 Handbikers che si disputeranno la terza tappa del Giro d’Italia di Handbike 2018. Padrone di casa, l’atleta pratese Christian Giagnoni, vincitore assoluto di molte tappe del GIHB. “Sarà lui, insieme all’organizzazione locale – così comunica il patron del Giro ...

Fabrizio Moro - al via al nuovo tour estivo in Giro per l’Italia : Pronti, partenza, VIA! The post Fabrizio Moro, al via al nuovo tour estivo in giro per l’Italia appeared first on News Mtv Italia.

Champions League FIBA - i Gironi delle italiane : Sono stati sorteggiati oggi a Mies, in Svizzera, i quattro raggruppamenti in cui sono divise le 32 squadre che parteciperanno alla prossima edizione della coppa

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : le avversarie del Girone dell’Italia. Olanda e Grecia ossi duri per il Setterosa : Gli Europei di Pallanuoto femminile scatteranno sabato 14 luglio per concludersi venerdì 27. L’Italia sarà presente con il Setterosa, che nel torneo di Barcellona, nel quale sono presenti 12 squadre divise in due raggruppamenti, è inserito nel girone A, assieme ad Olanda, Grecia, Israele, Francia e Croazia. L’esordio delle azzurre sarà soft: sabato 14 alle ore 15.30 l’avversario sarà Israele, incontrato e sconfitto per 19-0 ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le avversarie del Girone dell’Italia. Ungheria sulla strada per il primo posto : Un cammino tutt’altro che semplice nella prima fase degli Europei 2018 di Barcellona (Spagna) per quanto riguarda il Settebello. Gli azzurri, non apparsi in gran spolvero in questa prima parte di stagione, si presentano all’appuntamento più importante di quest’anno per giocarsi le chance di medaglia: fondamentale sarà partire già bene nel raggruppamento preliminare per evitare insidie pericolose con il passare del torneo. La ...

Hockey su pista - Europei 2018 : il Girone e le avversarie dell’Italia. La sfida con la Spagna vale il primato nel Girone? : Sei squadre per quattro posti. L’Italia è inclusa nel girone B degli Europei 2018 di Hockey su pista, che andranno in scena a La Coruna tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Una fase a gironi asimmetrica, in cui le squadre sono distribuite in maniera disomogenea tra i due raggruppamenti. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti sono stati inclusi in un girone con sei squadre e giocheranno praticamente tutti i giorni a partire da domenica ...

Boschi - De Girolamo - D'Alema e... Tutti i vip italiani con la scorta 560 nomi : molti politici e giornalisti : Boschi, De Girolamo, Gasparri, D'Alema, Rotondi, Fassino ma anche Vespa, Calabresi, Belpietro, Feltri, Sallusti e Magdi Allam: ecco i 560 italiani con la scorta. Negli altri paesi europei gli agenti impegnati sono molti di meno Segui su affaritaliani.it

Il Giro d'affari delle ecomafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Giro d'Italia donne : volata vincente di D'Hoore. Kirchmann nuova maglia rosa : ROMA - Con uno scatto da specialista della velocità, Jolien D'Hoore , Mitchelton Scott, vince la terza tappa del Giro rosa, la più importante corsa di ciclismo femminile al mondo, davanti a Kirsten Wild , Wiggle High 5, e Alexis Ryan , Canyon SRAM, . Per la belga è il terzo successo nel 2018 dopo quelli nella prima giornata dell'OVO Tour e nella Brugge - De Panne, il ...

Giro d'Italia femminile - Brand maglia rosa nella tappa di Ovada : Ovada - L'olandese Ellen Van DijK forse ricorderà la tappa di Ovada con un filo di amarezza, perché ha dovuto cedere alla conterranea Lucinda Brand la maglia rosa, conquistata solo il giorno prima a ...

Giro d’Italia femminile – Conclusa la tappa di Ovada : Grande successo per la tappa di Ovada del Giro d’Italia femminile Dopo il successo del Giro d’Italia, la più importante competizione ciclistica nazionale è tornata su suolo piemontese in edizione femminile, con tre tappe. Da Verbania ieri con la prova cronometro a squadre, il Giro Rosa si è spostato oggi in territorio alessandrino, con una emozionante tappa di 120 km tra le colline del novese toccando 28 comuni, con partenza ed ...