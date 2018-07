Gianni Morandi apre il Carpi Summer Fest

Al via il tour estivo di Gianni Morandi - primo concerto a Marostica : ultimi biglietti e info utili : Il tour estivo di Gianni Morandi sta per prendere il via. L'artista di Monghidoro è già pronto per tornare sul palco dopo il successo della sessione invernale nella quale ha portato D'amore d'autore in giro per l'Italia e in tutti i maggiori palasport. I nuovi concerti partono da Marostica, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Coloro che hanno scelto la consegna tramite corriere espresso, possono ...