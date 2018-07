Giacomo Gianniotti in Italia prima di Grey’s Anatomy 15 | l’attore in vacanza a Roma | ecco

optimaitalia

(Di domenica 15 luglio 2018) Dopo Ellen Pompeo e Jason George, è la volta diin: l'attore italo-canadese, nato ama trapiantato a Toronto, come ogni estate è tornato nella suaper far visita a parenti e amici.Originario del quartiere della Garbatella, ma cresciuto a Toronto e ora impegnato a Los Angeles in quanto volto fisso del cast di Grey'scome Andrew DeLuca, ogni annotorna indiverse volte, ad esempio durante le vacanze natalizie o quelle estive. E come sempre si mostra disponibile all'incontro con i fan.Due anni fa, sempre nel mese di luglio, invitò i fan a raggiungerlo in zona Bologna aper l'inaugurazione del bar di un amico, concedendo autografi, foto e abbracci a tutti gli spettatori di Grey'sche lo raggiunsero: in quell'occasione parlò a noi di OM - OptiMagazine della sua esperienza sul set, poco dopo il suo debutto come ...