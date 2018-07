Genoa | fissato il prezzo per Laxalt | che asta sia!

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018)fa gola a diversi club del nostro campionato, ilperò spara alto in merito alla richiesta economica per cedere il terzino In tanto hanno chiesto informazioni alin merito all'esterno sinistro uruguayano. Il Grifone non sembra intenzionato a privarsi del calciatore che tanto bene ha fatto a Russia 2018, ma di fronte ad una super offerta potrebbe cedere. Quanto super? Illo ha fatto il presidente Preziosi, il quale facendo leva sul Mondiale può sparare alto per. La richiesta è di 20 milioni di euro, non certo bruscolini per chi vorrà accaparrarsi il terzino. Torino e Fiorentina sono avvisate…