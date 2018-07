Gaza | sul confine con Israele torna calma precaria

Israele compie nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza : La tacita tregua raggiunta giorni fa fra Israele e Hamas è in bilico dopo una nottata di fuoco in cui da Gaza sono stati sparati razzi verso località israeliane di confine, nuovi attacchi a cui l'...

Gaza : la bimba di 8 mesi scompare da lista “martiri” - sulla morte di Layla indagine penale : La autorità palestinesi della Striscia di Gaza hanno ordinato una inchiesta sul caso della bimba giunta cadavere in ospedale dopo gli scontri con gli israeliani in cui hanno perso al vita oltre cento persone. I genitori avevano sostenuto che fosse morta per i lacrimogeni ma si sospetta fosse già malata.Continua a leggere

Da Gaza 27 colpi di mortaio sul sud di Israele. Netanyahu convoca riunione di sicurezza : Risuonano ancora le sirene d'allarme antimissile nelle comunità israeliane attorno alla Striscia di Gaza. È la seconda volta oggi e la radio militare israeliana riporta che è stata avvertita un'esplosione. Questa mattina dalla Striscia sono stati esplosi contro Israele almeno 27 colpi di mortaio (e non 25 come riferito in precedenza), la maggior parte dei quali intercettati da Iron Dome. Uno non intercettato è caduto ...