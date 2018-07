Gaza | raid Israele dopo missili dalla Striscia Ultime notizie | Hamas chiede tregua

Gaza : 2 ragazzi morti in raid Israele : 18.50 Due 16enni sono rimasti uccisi oggi nel centro di Gaza City in un bombardamento israeliano che ha provocato anche il ferimento di altre 12 persone. Lo riferisce il locale ministero della Sanità, citato dai media. Subito dopo, razzi sono stati sparati da Gaza verso le città israeliane di Ashqelon e a Sderot. A Sderot è stato centrato un edificio, tre persone sono rimaste ferite.

Gaza - raid missili al confine israeliano : 5.32 Notte di fuoco sul confine fra Gaza ed Israele. Nelle ultime ore 17 razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso le località israeliane vicine, ma cinque sono stati intercettati dai sistemi di difesa Iron Dome. Lungo il confine risuonano ancora sirene di allarme e la pPopolazione è nei rifugi. Lo rriferisce il portavoce militare. In precedenza ha aggiunto,l'aviazione israeliana ha colpito un "tunnel offensivo" a sud di Gaza e "obiettivi ...

Gaza : razzi su Israele - raid su Striscia : 6.00 Circa 40 razzi sono stati lanciati la notte scorsa dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani a entrare nei rifugi.Quasi simultaneamente l'aviazione israeliana ha colpito nella Striscia oltre 25 obiettivi di hamas, fra cui un "impianto sotterraneo". Lo ha riferito il portavoce militare israeliano,precisando che non si ha notizia di vittime. La radio ...

Medioriente - raid di Israele contro obiettivi di Hamas a Gaza : Resta elevata la tensione fra Gaza e Israele , dopo che domenica aquiloni e palloni incendiari palestinesi lanciati dalla Striscia hanno provocato numerosi incendi nel Neghev. In reazione, nella notte ...

Gaza - tregua in bilico : nella notte razzi di Hamas e raid di Israele - : razzi palestinesi sono stati lanciati verso diverse località del Neghev occidentale, ma sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito israeliano ha risposto colpendo ...

Pioggia di razzi e raid : a Gaza è scontro fra jihadisti e Israele : Il più intenso lancio di colpi di mortaio e razzi , e la più massiccia rappresaglia israeliana, «dal 2014». Al confine fra la Striscia di Gaza e Israele ieri si è combattuta una battaglia che ha rischiato di essere il preludio di una nuova offensiva come quella di quattro anni fa, che costò la vita a 2.300 palestinesi e 73 israeliani. Alla fine dell...

Israele - intercettati razzi in arrivo dalla Striscia di Gaza. Raid di rappresaglia dell’aviazione : “Risponderemo con forza” : Si sono svegliati con le sirene di allarme gli abitanti delle zone israeliane circostanti la Striscia di Gaza mentre entrava in funzione la batteria Iron Dome che ha intercettato la maggior parte dei 25 mortai sparati verso Israele. Ai Raid di rappresaglia dei caccia israeliani gli islamisti dalla Striscia hanno risposto con nuovi lanci nel pomeriggio. Era dalla guerra del 2014 che non c’era un confronto militare simile. Dopo mesi di silenzio ...