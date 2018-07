GAZA | ISRAELE BOMBARDA | HAMAS “CESSATE IL FUOCO” Ultime notizie | tregua a rischio

Striscia di GAZA - attacco aereo di Israele contro obiettivi di Hamas : Gerusalemme - L'esercito israeliano ha condotto un attacco aereo contro obiettivi del movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza : è stata la rappresaglia al nuovo lancio di razzi, stamane, ...

Israele ha bombardato la Striscia di GAZA : È stato il più grosso attacco contro Hamas dalla guerra del 2014, in risposta a decine di razzi lanciati in territorio israeliano: due palestinesi sono morti The post Israele ha bombardato la Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

C’è una tregua tra Israele e Striscia di GAZA : Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi The post C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Torna la calma al confine GAZA-Israele : TEL AVIV, 15 LUG - Sul confine fra Gaza ed Israele è Tornata stamane una calma precaria, dopo i combattimenti di ieri che hanno visto i lanci dalla Striscia di 200 razzi e colpi di mortaio e gli ...

GAZA - confine Israele : giornata di tregua : 8.07 Sul confine fra Gaza ed Israele è tornata stamane una calma precaria, dopo i combattimenti di ieri che hanno visto i lanci dalla Striscia di 200 razzi e colpi di mortaio e gli attacchi dell'aviazione israeliana su decine di postazioni di Hamas, che hanno provocato la morte di due adolescenti Palestinesi. Nella nottata Hamas e la Jihad islamica hanno annunciato il cessate il fuoco. Successivamente si sono avuti ancora alcuni lanci ...

GAZA - Hamas annuncia di aver raggiunto un accordo di tregua con Israele : «Dopo la mediazione tra l’Egitto e le organizzazioni internazionali». I militari dello Stato ebraico: «I fatti sul terreno decideranno se continueremo con la nostra reazione»