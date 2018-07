Gaza | Hamas annuncia accordo per cessate il fuoco con Israele

Tregua tra Hamas e Israele su Gaza : 23.13 Hamas ha raggiunto un accordo per una Tregua con Israele su Gaza dopo alcuni colloqui avuti con l'Egitto e altre entità internazionali e dopo una giornata di altissima tensione con lancio di missilii e raid aerei di risposta. Lo scrive l'online di Times of Israel. "La mediazione regionale e internazionale ha portato alla fine della escalation tra la resistenza e le forze di occupazione", afferma Hamas . "I fatti sul terreno decideranno ...

Gaza - 90 razzi contro Israele/ Ultime notizie : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza , jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie : 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Jet israeliani colpiscono due volte Gaza in risposta a razzi di Hamas : Questa mattina, jet israeliani hanno condotto, in due diverse ondate, raid contro le postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza . All'alba, infatti, l'organizzazione terroristica ha lanciato una prima '...

Gaza - lancio di razzi Hamas verso Israele : notte nei rifugi : Hamas è tornata a lanciare razzi da Gaza obbligando decine di migliaia di israeliani nel Neghev a trascorrere la nottata nei rifugi . Secondo la radio militare i lanci sono stati almeno 13, tre dei quali sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Non ci sono state vittime. Da parte sua, ha aggiunto l'emittente, l'auto di un miliziano impegnato nel lancio di palloni con esplosivi è stata distrutta da un carro armato israeliano.

Israele - guerra degli aquiloni sul confine di Gaza : la nuova strategia di Hamas. Ma governo è impegnato sul fronte del Golan : Le fiamme che infuriano lungo il confine israeliano, che divorano i campi coltivati, per gli aquiloni e palloncini di elio con carichi di benzina lanciati dai palestinesi dalla Striscia, hanno costretto l’esercito israeliano a intensificare gradualmente la sua risposta. Lanciati a centinaia nelle scorse settimane hanno incendiato oltre mille ettari di terreni coltivati. L’aviazione israeliana bombarda con i suoi caccia presunti depositi ...

Gaza - Israele bombarda 3 basi Hamas : 3.19 L'esercito israeliano ha bombardato nella notte tre obiettivi militari di Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di aquiloni incendiari e di 5 razzi di miliziani palestinesi. Le Forze d'Israele continueranno a operare con crescente intensità, ha fatto sapere un portavoce.Gli allarmi antiaerei sono risuonati in 5 zone israeliane vicino a Gaza, i consigli regionali di Eshkol, Shaar HaNegev, Lakhish e Hof Ashkelon e la zona ...