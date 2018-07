Gaza | fragile tregua Israele-Hamas dopo ‘cessate il fuoco’ Ultime notizie MO | Tel Aviv

Epidermolisi bollosa - la vita fragile delle ‘farfalle di Gaza’ : Sono bambini con una malattia alla pelle dal nome complicato (Epidermolisi bollosa), ma che la rende fragile come una vita a Gaza. Sono come tutti i bambini, innocenti, senza colpe e la pelle devastata da troppa fragilità. Gianna Pasini è un’infermiera che si trova a Gaza per un progetto di sostegno. Vede i miei disegni e mi scrive: “Se ne facessi uno per noi, i bambini ne sarebbero contentissimi”. Prometto, appena ho tempo, lo ...