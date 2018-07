Fuori strada con moto | muore in ospedale

Auto Fuori controllo sulla superstrada - un uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Momenti di paura intorno alle 22 di sabato 14 luglio sulla strada statale 7 , Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y è finita contro il guardrail. A bordo c'era una coppia. L'incidente si è ...

Udine - auto urta tir : camion finisce Fuori strada e il conducente resta incastrato : Per recuperare il camionista si è reso necessario tagliare una parte del guardrail per consentire lo spostamento del camion. L'uomo trasportato in ospedale con ferite serie ma non gravissime , ferito anche il conducente della vettura coinvolta.Continua a leggere

Udine - Fuoristrada finisce in un burrone : nonno muore sul colpo - ferito il nipote 16enne : Gianfranco Del Piccolo, 69 anni, ha perso la vita precipitando con un fuoristrada lungo un pendio non lontano da malga Chias di Sotto, in località Trischiamps, nel Comune di Lauco. L’uomo era andato in gita col suo cane e col nipote 16enne che è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale a Udine.Continua a leggere

Jeep Wrangler - la prova de Il Fatto.it – L’essenza del Fuoristrada – FOTO : A differenza di altri modelli incipriati e imbellettati per seguire le mode del momento, la Jeep Wrangler resta fedele a sè stessa dal 1941. Cioè da quando la prima Willys MB (che vedete qui sotto), progenitrice di tutte le Jeep, fece la sua comparsa andando a supportare i soldati delle Forze Armate americane durante la guerra. Niente scocca portante e telaio a longheroni, motori che lavorano come muli e quattro ...

Ravenna - auto finisce Fuori strada : 60enne muore a due passi da casa : L'incidente stradale a Belricetto, frazione di Lugo, nella provincia di Ravenna. Un uomo di sessanta anni ha perso la vita lungo la provinciale “Maiano”, alle porte della frazione in cui abitava. Dopo aver affrontato un’ampia curva a sinistra, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e piombando in un fossato.Continua a leggere

MIUR e docenti Fuori sede : occorre scegliere la strada per un piano di rientro : MIUR e Sindacati hanno concluso l’accordo e siglato il contratto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie quando mancano pochi giorni dalla divulgazione degli esiti della mobilità della scuola secondaria di secondo grado che, siamo certi, chiuderanno negativamente il cerchio dei NON trasferimenti anche quest’anno a danno dei tantissimi docenti esiliati ed immobilizzati. Rispetto allo […] L'articolo MIUR e docenti fuori sede: ...

Juventus-CR7 - strada spianata : United tagliato Fuori. Martedì il giorno dell’annuncio : Juventus-CR7- Cristiano Ronaldo si avvicina a grandi passi verso la Juventus. Come riportato dalla stampa spagnola, il portoghese avrebbe deciso di dire sì ai bianconeri in modo totale. Nessun dubbio, nessun ripensamento. Accordo già raggiunto tra l’asso portoghese e la Juventus. 30 milioni netti a stagione per 4 anni, 30 milioni che potrebbero diventare circa […] L'articolo Juventus-CR7, strada spianata: United tagliato fuori. ...

Suzuki svela la quarta generazione del Fuoristrada compatto JIMNY : Suzuki Motor Corporation ha presentato il nuovo Suzuki JIMNY. La quarta generazione del compatto fuoristrada, prodotta nello stabilimento Suzuki a Kosai, sarà equipaggiata, per il Giappone, con due gruppi...

“Tutto di Fuori”. Spettacolo hot di Cecilia Rodriguez - che rimane nuda per strada. Errore fatale. E i paparazzi erano lì : Che Cecilia Rodriguez abbia un fisico da urlo è roba nota. L’abbiamo vista pi volte svestita nella Casa del Grande Fratello Vip e continuiamo a vederla in tutto il suo splendore negli scatti social che la sorellina di Belen e Jeremias condivide sui suoi canali social. È estate adesso e non è raro vederla in abiti succinti, quindi con le curve in bella mostra. Se però ci si mettono pure i paparazzi, allora è ancora meno raro prendere ...

Off-road impossibili : l’incredibile impresa del vecchio Fuoristrada Toyota [VIDEO] : Due uomini a bordo di un pick-up Toyota del 1983 tentano di affrontare un percorso Off-road apparentemente impossibile Gli appassioni di Off-road estremo non si lasciano spaventare nemmeno da quello che sembra impossibile. Ad avvalorare questa affermazione ci hanno pensato due uomini al volante di un vecchio pick-up Toyota del 1983 – opportunatamente elaborato – che hanno sfidato le insidiose rocce che si trovano in un percorso nei pressi ...

Incidente stradale Operato all'ospedale di Avezzano - Pierfrancesco Quintavalle è Fuori pericolo di vita : Vano il tentativo di schivare l'ennesimo attraversamento di un cervo, in quel tratto stradale maledetto, sempre al centro della cronaca per i sinistri di questo genere. L'esperto centauro, di ...

Due auto Fuori strada in A23 : Incidente , poco prima delle 17, lungo la A23 , all'altezza dello svincolo di Palmanova , in Comune di Bicinicco . Due auto , che procedevano in direzione sud, sono uscite autonomamente di strada e ...

Spari in strada - giovane gambizzato Fuori da un bar : Agguato a La Rustica, Roma: venerdì mattina un giovane è stato gambizzato in via Achille Vertunni. Spari a La Rustica, a Roma E' successo davanti al Blu bar di La Rustica: un uomo con il...

Finisce Fuori strada con la moto : Alessandro muore a soli 18 anni : Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza, ma è morto la scorsa notte a causa delle gravissime lesioni riportate.Continua a leggere