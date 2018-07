Frosinone | eccoti l’attaccante | Capozucca accontenta mister Longo

sportfair

: JONNY DA FROSINONE Ed eccoti ancora qui, abbandonato una, cento, mille volte...Ho provato in tutti i modi a cercart… - nicoletta571 : JONNY DA FROSINONE Ed eccoti ancora qui, abbandonato una, cento, mille volte...Ho provato in tutti i modi a cercart… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Stipe Perica potrebbe essere il prossimo attaccante del, l’Udinese ha dato l’ok per la cessione del centravanti croato Stipe Perica vicinissimo aldell’Udinese, classe 1995, secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe vicinissimo all’approdo nel club frusinate. Nelle scorse ore il club ha tentato l’assalto a Boye del Torino, assalto finito però con un nulla di fatto. Dunque sarà croato il nuovo arrivo frusinate, si tratta appunto di Stipe Perica, il quale nella passata stagione è riuscito a mettersi in luce nonostante l’utilizzo a singhiozzo da parte dei vari tecnici che si sono avvicendati sulla panchina friulana. La trattativa volge verso una conclusione positiva, prestito con opzione in favore del.L'articolol’attaccante:SPORTFAIR.