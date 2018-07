Frontiera Usa-Messico | torna dalla madre la bimba messicana che pianse e commosse il mondo

Frontiera Usa-Messico - torna dalla madre la bimba che pianse e commosse il mondo : In una registrazione si sentiva la piccola Alison supplicare gli agenti di Frontiera di chiamare i suoi familiari

Usa-Messico - mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. Separata alla Frontiera era rimasta sola : Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata Separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così” L'articolo Usa-Messico, mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. ...

Migranti - polizia Frontiera Usa : per ora stop a tolleranza zero : Il commissario Usa per la dogana e la protezione dei confini, Kevin K. McAleenan, ha ammesso che le autorità hanno abbandonato per ora la politica di "tolleranza zero" verso le famiglie di immigrati ...

Canada - fa jogging ma oltrepassa il confine USA : arrestata/ La madre : "La Frontiera è una trappola perché..." : Canada, fa jogging ma oltrepassa il confine USA: ragazza francese arrestata per due settimane. La strana vicenda accaduta ad una giovane turista che stava scattando un selfie...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:01:00 GMT)

I bambini di Trump - alla Frontiera Usa-Messico si assiste al regresso della storia : di Renato Foschi* Stanno facendo molto rumore le immagini e i suoni dei pianti e dei lamenti dei bambini separati dai genitori fuggiaschi che tentano di entrare nelle frontiere a sud degli Stati Uniti. I bambini vengono separati dai genitori che sono incarcerati per il tempo necessario alla giustizia americana, settimane o mesi, per giudicare i genitori e decidere se respingere il loro ingresso. I bambini vengono tenuti in veri e propri recinti ...

Migranti - «figli chiusi in gabbia e separati dai genitori». Nel video il pianto dei bimbi alla Frontiera tra Usa e Messico : bimbi chiusi in gabbia che piangono disperati, lontani dalla mamma e dal papà. È la scena terribile dei Migranti in una struttura a McAllen, in Texas, al confine con il Messico, in cui...