Franco Mandelli | morto l’ematologo e presidente Ail | aveva 87 anni “Una vita dedicata

(Di domenica 15 luglio 2018) Èa Roma all’età di 87. A darne notizia è stata, sulla sua pagina Facebook, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus (Ail), di cui il professore eraonorario.ha incentrato la sua attività clinica e di ricerca proprio sulla cura delle leucemie e dei linfomi, dedicando le sue energie in particolare al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute. È stato inoltre promotore di numerose campagne per raccogliere fondi a favore delle leucemie e per finanziare la ricerca scientifica. “Addio al nostro, unaalle malattie del sangue e alla solidarietà“, scrive Ail. “Anima della nostra organizzazione – si legge nel post – ha pubblicato più di 700 studi scientifici. L’Ail tutta su stringe con riconoscenza e grande affetto alla sua famiglia”., ...