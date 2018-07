Francia sul tetto del Mondo | i giovani si prendono lo scettro Si apre un ciclo? Pogba

oasport

: #Mandzukic sul 4-1 per la Francia ha inseguito questo pallone per 60 metri: straordinario. #FranciaCroazia - FBiasin : #Mandzukic sul 4-1 per la Francia ha inseguito questo pallone per 60 metri: straordinario. #FranciaCroazia - Sport_Mediaset : Allo Stadio Luzhniki di #Mosca è tutto pronto per la finale dei #MondialiMediaset tra #Francia e #Croazia. Appuntam… - Sport_Mediaset : #MondialiMediaset, la #Francia è arrivata allo #StadioLuzhniki di Mosca: la finale è sempre più vicina! Sul nostro… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Il Mondiale è tutto della, oggettivamente ha meritato il trionfo al termine di una rassegna iridata in cui ha esibito il miglior gioco e in cui sono risultati imbattibili per tutta la concorrenza: in 7 partite sono andati sotto soltanto per nove minuti, quelli del sorprendente 2-1 dell’Argentina agli ottavi di finale. Grande tecnica, forza fisica dirompente, tanta fantasia e importanti doti di palleggio conditi da una manovra offensiva di assoluto spessore e da un’ottima tenuta difensiva: i Galletti hanno surclassato Argentina e Uruguay dopo aver primeggiato in un girone agevole poi il sofferto successo sul Belgio e l’apoteosi conclusiva contro la grande rivelazione Croazia. Una vera e propria cavalcata in cui è sembrato tutto così semplice per una formazionessima, che aveva perso la Finale degli Europei 2016 contro il Portogallo ma che in Russia ha ...