Francia | Deschamps | ' Emozioni forti come nel 1998! Ho allenato un gruppo fantastico'

Francia-Croazia - Deschamps : 'Non abbiamo espresso un bel gioco - ma il titolo è meritato' : "È meraviglioso il fatto che ci sia un campione del mondo a 19 anni. Non avremo espresso un bel gioco, ma abbiamo tirato fuori grandi qualità dal punto di vista mentale. Poi abbiamo segnato quattro ...

Francia campione - Deschamps : 'Titolo meritato'. E Griezmann... : Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. ...

Francia campione del mondo Deschamps : "Che forza mentale" Mbappé super. E la sexy tifosa... : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

Francia sul tetto del Mondo - i giovani si prendono lo scettro. Si apre un ciclo? Pogba - Mbappé - Griezmann e i fenomeni di Deschamps : Il Mondiale è tutto della Francia, oggettivamente ha meritato il trionfo al termine di una rassegna iridata in cui ha esibito il miglior gioco e in cui sono risultati imbattibili per tutta la concorrenza: in 7 partite sono andati sotto soltanto per nove minuti, quelli del sorprendente 2-1 dell’Argentina agli ottavi di finale. Grande tecnica, forza fisica dirompente, tanta fantasia e importanti doti di palleggio conditi da una manovra ...

Francia campione del mondo - un dolce deja-vù : da Zidane a Griezmann - da Djorkaeff a Mbappè ed il “caso” Deschamps… : Francia “bi-campione” del mondo dopo il successo del ’98 è arrivata la grande impresa a Russia 2018 grazie al grande talento della rosa transalpina La Francia è campione del mondo per la 2ª volta. A Russia 2018 i Galletti hanno dominato in finale contro la Croazia, vincendo per 4-2 e portando a casa il trofeo più ambito. Essendo, come detto, la seconda vittoria mondiale della Francia, inevitabili i paragoni con la mitica ...

