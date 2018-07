Francia-Croazia | Deschamps | ' Non abbiamo espresso un bel gioco | ma il titolo è meritato'

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Mondiali : La Francia in cima al mondo. Annientata la Croazia : La Francia, dopo 20 anni, torna in cima al mondo. Per i galletti transalpini è il secondo titolo della storia, dopo quello conquistato in casa nella finale contro il Brasile per 3 a 0, La gioia doppia invece è per il tecnico francese invece ...

La Francia ha vinto il Mondiale<br>4-2 in finale sulla Croazia : Non ci sono state sorprese nella finalissima dei Mondiali 2018: ha vinto la squadra più forte, ovvero la Francia. La formazione di Didier Deschamps è riuscita a vincere la seconda Coppa del Mondo nella storia del calcio francese e l'ha fatto al cospetto di una Croazia sempre generosa, ma anche un po' stanca dopo aver giocato 3 tempi supplementari consecutivi. Anche la Dea Bendata non ha aiutato i ragazzi di Dalic, scesi in campo con l'obiettivo ...

La Francia travolge la Croazia e torna campione del mondo dopo 20 anni : Croazia ko per 4 - 2 con i gol di tutte le star transalpine. Festa grande a Parigi, il nuovo eroe è Mbappé - dopo 20 anni ci vuole una foto. Il secondo mondiale dopo Francia 98. Erano i favoriti i ...

Mondiali 2018 Russia - tutte le curiosità della finale Francia-Croazia : A completare l'albo d'oro dei ventuno Campionati del Mondo ecco Inghilterra e Spagna a 1. Non solo l'albo d'oro vede un cambio in classifica, ma la finale del Luzhniki ha regalato un sacco di prime ...

Mondiali di Russia - Francia campione del mondo. Croazia sconfitta 4 a 2 : La Francia è campione del mondo. I Bleus conquistano il trofeo ai Mondiali di Russia per la seconda volta nella storia dopo aver sconfitto, domenica 15 luglio, la Croazia per 4-2. Il protagonista è di nuovo Didier Deschamps, ...

Vince la Francia - ma la Croazia non è sconfitta : I francesi, invece, non hanno sbagliato nulla, o quasi, nella finale che li ha laureati campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia. Non la punizione che li porta in vantaggio al 18' ...

