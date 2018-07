Francia campione del mondo | ondata razzista sui social ' Ha vinto l' Africa'

La Francia è campione del mondo - Milano Post : Con questa vittoria, la Francia conquista la sua seconda coppa del mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2 . In vetta c'è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e Germania, 2 ...

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assaltato' dai tifosi (video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale France se su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali France si e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Francia campione - Deschamps : 'Titolo meritato'. E Griezmann... : Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. ...

Francia campione del Mondo : i complimenti arrivano anche da Trump : Donald Trump si è complimentato con la Francia per la vittoria della Coppa del Mondo 2018, il secondo successo ai Mondiali per i galletti “Congratulazioni alla Francia, che ha giocato un calcio straordinario, vincendo la Coppa del Mondo 2018. Inoltre, congratulazioni al presidente Putin e alla Russia per aver organizzato un grande torneo della Coppa del Mondo, uno dei migliori di sempre!”. Lo scrive su twitter il presidente ...