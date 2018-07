Francia campione del mondo in una finale per una volta divertente : Se è vero (è vero?) che la migliore difesa è l’attacco, è altrettanto vero che i migliori difensori non sono certamente gli attaccanti. Ne sa qualcosa la Croazia. Lo ha imparato, suo malgrado, nel corso della finale dei Mondiali di Russia 2018 contro la Francia. Prima Mario Mandzukic inzucca diretta

Russia 2018 : poker alla Croazia - la Francia è campione del mondo : E’ festa grande sotto la Tour Eiffel. Nella finalissima di Russia 2018 la Francia supera 4-2 la Croazia e si laurea campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, vent’anni dopo il trionfo del ’98. Allo Stadio Luzhniki di Mosca i Blues si impongono grazie all’autore di Mandzukic e ai gol di Griezmann, Mbappé e Pogba: inutile il momentaneo pari biancorossi firmato da Perisic e il sigillo finale dello stesso Mandzukic grazie ad una ...

Francia campione del Mondo : Griezmann - Pogba e Mbappé stendono la Croazia. Bis dei Galletti a Mosca : La Francia è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia: dopo l’apoteosi casalinga nel 1998, i Galletti sono di nuovo sul trono del Pianeta a venti anni di distanza dalla festa di Parigi. I transalpini hanno sconfitto la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che ha avuto storia per i primi trenta minuti, poi gli uomini di Didier Deschamps (che aveva già trionfato da giocatore) si ...

Francia campione del mondo Croazia in ginocchio : 4-2 Pogba super - Deschamps in trionfo : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

La Francia di Pogba e Mbappé è campione del mondo di calcio : Va alla Francia la ventunesima edizione dei campionati mondiali di calcio: i transalpini, che bissano così il successo del 1998, hanno sconfitto per 4-2 la Croazia nella finalissima disputata al Luzhniki di Mosca. Al 18esimo minuto il match si sblocca con una fortuita autorete del croato Mandzukic che per anticipare un avversario infila di testa il proprio portiere. Il pareggio arriva dieci minuti dopo con una botta in diagonale di ...

