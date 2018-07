Fortnite | anche i vichinghi sbarcano sull' isola a caccia del primo posto in classifica

Non isolati i problemi Fortnite oggi 4 luglio : down temporaneo anche in Italia : Ci sono nuove segnalazioni in questi minuti per quanto riguarda problemi Fortnite, considerando il fatto che in molti oggi 4 luglio stanno riscontrando malfunzionamenti con l'accesso alla propria utenza all'interno del gioco. Proviamo dunque a fare il punto della situazione a poco meno di due settimane dalle ultime anomalie riscontrate dal punto di vista tecnico, in attesa che dallo staff arrivi eventualmente qualche comunicazione ufficiale nel ...

Fortnite festeggia i Mondiali 2018 con 8 nuove skin - c’è anche l’Italia : Epic Games ha lanciato per Fortnite otto nuove skin a tema Mondiali di Russia 2018. Grazie all’ultimo aggiornamento di Epic Games tutti i giocatori di Fortnite possono acquistare otto nuove skin dedicate proprio ai Mondiali di Russia 2018. Tra le novità c’è anche un nuovo piccone decorato proprio con scarpetta e palla da calcio. Insomma, è arrivato un aggiornamento a tema proprio per rendere omaggio ai Mondiali di Calcio 2018 che hanno avuto ...

Fortnite - bimba di nove anni ricoverata per dipendenza da videogame : «Non andava neanche in bagno» : ... allerta pedofilia per il videogame: 12enne adescato mentre giocava online Come se non bastasse, nei mesi seguenti, da marzo a oggi, la bimba, che era sempre stata molto attiva e propensa allo sport, ...

Incredibile Fortnite : utenti raggiungono Isola dello Spawn - puoi farlo anche tu : Abbiamo una notizia buona e una cattiva. La buona è che l'Isola dello Spawn in Fortnite si può raggiungere. Quella cattiva è che non è proprio facilissimo portare a termine questa missione. Ma cos'è questa fantomatica Isola dello Spawn? L'Isola dello Spawn in Fortnite Tutti quelli che giocano assiduamente in Fortnite, ma anche ad altri Battle Royale, sanno che la partita si apre sempre con lo Spawn di tutti i giocatori su una piccola porzione ...

Fortnite : in arrivo nuovi contenuti anche per Salva il Mondo : Non solo le Sfide della Settimana 6 e l'arrivo dei Trampolini per Fortnite Battle Royale, Epic Games, infatti, ha in programma dei contenuti anche per la modalità Salva il Mondo.Il team, come riportato su Reddit, ha aggiornato la roadmap pubblicando un elenco con le varie novità previste con i prossimi aggiornamenti a partire da questa settimana. Tra le novità rilevanti, l'inserimento di una funzione per segnalare i giocatori scorretti: 4.3 ...

Fortnite : oltre 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube nel mese di aprile. Superato anche Minecraft : Il successo strepitoso del nuovo fenomeno di Epic Games, Fortnite, non è certamente una novità, ma la portata di questo successo continua a crescere. Infatti Fortnite, a quanto pare, ha guadagnato oltre 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube solo nel mese di aprile.Come segnala Gamerant, il report arriva tramite Matchmade, un sito web dedicato all'analisi delle statistiche relative ai video di YouTube e ai canali in crescita, che ha anche ...

Fortnite Battaglia Reale : la chat vocale è disponibile da oggi anche per la versione iOS : In concomitanza dell'arrivo dell'importante update 4.3 per Fortnite disponibile su tutte le piattaforme, la versione iOS del gioco ha ricevuto una patch aggiuntiva che ha finalmente implementato la chat vocale, che fa quindi il suo debutto su iPad e iPhone.La chat vocale era già disponibile per la versione PC e permette ai giocatori di comunicare coi propri compagni di squadra. Come riporta VG24/7 gli utenti avranno inoltre a disposizione alcune ...

Anche Ibrahimovic gioca a Fortnite e chiede donazioni : Fortnite ha un giocatore speciale. Zlatan Ibrahimovic di recente ha giocato Fortnite su Twitch e ha chiesto, ovviamente con grande ironia, delle donazioni. Il campione svedese ha fatto per la prima volta la sua comparsa su Twitch e così si è mostrato a tutti i suoi fan proprio mentre era impegnato a giocatore con il chiacchieratissimo titolo di Epic Games. La community non solo si è ritrovata Ibrahimovic a sorpresa su Fortnite, ma ha dovuto fare ...