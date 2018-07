FORMULA E GP NEW YORK 2 2018 Streaming video e diretta tv gara | l' uomo del momento oggi

FORMULA E Gp NewYork 2 2018/ Streaming video e diretta tv gara : orario e vincitore (oggi 15 luglio) : diretta Gp New York 2 2018, Formula E: Streaming video e tv dell'ultima gara della stagione 2018 del campionato delle monoposto elettriche. Vergne è già campione del mondo. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:24:00 GMT)

FORMULA E New York - Vergne vince la scommessa Techeetah : Un numero più di altri racconta la stagione di Jean Eric Vergne in Formula E: negli 11 e-Prix disputati, il neo-campione del mondo è sempre andato a punti. Una costanza di rendimento che è tra le ragioni alla base del successo. Il secondo del 2018, il primo che non ha bisogno di condivisione, diversamente dalla vittoria in ...

FORMULA E - Doppietta Audi a New York - ma Vergne è campione : Doppietta dell'Audi nell'ePrix 1 di Formula E, a New York City. Lucas Di Grassi ha vinto l'appuntamento del sabato sul circuito di Brooklyn, precedendo il compagno di squadra, Daniel Abt. Terza posizione per Sébastien Buemi con la Renault e.dams, che non è stato in grado di reggere il passo delle due Audi davanti a lui. Con il quinto posto di oggi, Jean-Eric Vergne conquista matematicamente il titolo 2017/2018 con un appuntamento danticipo.JEV, ...

FORMULA E - sfida finale a New York : La Formula E arriva a New York per l'ultima gara della stagione. Il campionato, giunto alla sua quarta edizione, non è ancora deciso ma sarà difficilissimo per Sam Bird recuperare i 23 punti di ...

FORMULA E 2018 - EPrix New York - Bird : 'siamo pronti - daremo il massimo' - : GUANTO DI SFIDA A New York andrà in scena il faccia a faccia tra il britannico Sam Bird e il francese Jean-Éric Vergne per la conquista del titolo di campione di Formula E 2018 . Sam Bird e DS Virgin ...