Formazione Juventus 2018-2019 | i possibili cambiamenti tattici con CR7 e senza Higuain

(Di domenica 15 luglio 2018) Lacon Cristiano Ronaldo dovra' rivedere alcuni dei suoi concettifondamentali. Massimiliano Allegri sa di avere a disposizione il giocatore più forte del mondo ed ha tutta l'intenzione di metterlo nelle condizioni di renderlo al meglio possibile. Non è un caso, d'altronde, che si tratti di un giocatore che nel corso della sua carriera ha segnato più gol che partite giocate. Avere lui in campo, di fatto, equivale a partire con un gol di vantaggio. Un allenatore esperto e sagace come il livornese fara' in modo di ricreare le condizioni per farlo esprimere come faceva al Real Madrid. Il primo provvedimento VIDEO dovrebbe essere rappresentato dalla rinuncia ad un uomo chiave come. L'argentino pare destinato a partire. Si dice per ragioni di bilancio, ma anche perché potrebbe non sposarsi bene con l'asso portoghese, nel caso in cui si decidesse di far ...