Firenze | l’Opificio che fa rivivere le opere d’arte di tutto il mondo che lotta per

(Di domenica 15 luglio 2018) Una trentina di nuovi restauratori hanno vinto un concorso ma ancora non arrivano. L’organico è grande il 60 per cento di quello che dovrebbe essere. Interi settori come quello dei tessuti o degli arazzi, sono completamente fermi.delle Pietre Dure diè il posto in cui led’arte riprendono vita. Per tutti (addetti ai lavori e non) si tratta di un’eccellenza che non ha pari al, per competenze acquisite e per risultati ottenuti. Qui ci si è presi cura di migliaia di, buona parte dei quali veri e propri picchi d’eccellenza dell’arte occidentale come l’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, la Madonna del cardellino e il Leone X di Raffaello, il Compianto sul Cristo morto di Sandro Botticelli, la Porta del Paradiso di Ghiberti, i principali Crocifissi lignei dipinti di Giotto, il Crocifisso di Donatello della Basilica di Santa ...