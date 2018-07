Fiorentina | si punta su Pjaca ma c' è l' obbligo di riscatto

Fiorentina - “giallo” portiere : spunta un’ipotesi inattesa : Fiorentina alle prese con la scelta del prossimo portiere in caso di cessione di Sportiello, vicinissimo alla Sampdoria La Fiorentina sta lavorando sul mercato per regalare a mister Pioli una rosa competitiva nella prossima, importantissima stagione. Il ds Corvino è alle prese con il ‘caso’ portiere , che sta facendo molto discutere nelle ultime ore. La Sampdoria ha venduto Viviano allo Sporting e si appresta a concludere ...

Firenze - stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze , stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio , se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli : le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Fiorentina : chi sarà la punta? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Solito dubbio Cutrone-Kalinic per Gattuso, che perde Montolivo per squalifica(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:46:00 GMT)