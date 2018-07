Fiorentina | la “lista” di Corvino e le offerte in entrata che fanno riflettere i viola

sportfair

: Per l'attacco nuovo nome: spunta Thereau della Fiorentina: Si aggiunge un altro nome alla lista degli attaccanti ac… - ParmaLiveTweet : Per l'attacco nuovo nome: spunta Thereau della Fiorentina: Si aggiunge un altro nome alla lista degli attaccanti ac… - brunettweet : È più breve una lista d’attesa per una radiografia che l’attesa per sapere chi andrà in #EuropaLeague come terza sq… -

(Di domenica 15 luglio 2018)pronta a piazzare diversi colpi,è passato all’azione per accontentare Pioli in merito al centrocampo da rimpolpare Laè ad un bivio sul mercato, il dsdeve prendere delle decisioni molto importanti. Nelle ultime ore sono infatti giunte al clubper due calciatori di talento, che però nella passata annata non hanno convinto sino in fondo. Eysseric e Saponara sono finiti infatti nelle mire di diversi club e lapotrebbe cercare di far cassa per reinvestire sull’obiettivo numero uno per la trequarti, Marko Pjaca. Ma non è tutto, Tuttosport oggi ha svelato alcuni dei nomi sul taccuino diper rafforzare il centrocampo: Soucek dello Slavia Praga e Battaglia dello Sporting Lisbona piacciono per la mediana, così come Radoja del Celta Vigo e al giovane Abou Ba del Nancy. L'articolo, la ...