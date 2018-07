Finiti i Mondiali | inizia la UEFA Nations League | esordio il 6 Settembre | l’Italia è in

calcioweb.eu

: Dai, sono finiti, adesso potete smetterla di dire che sono stati i '#Mondiali più belli di sempre', perché non è ve… - pleGINO : Dai, sono finiti, adesso potete smetterla di dire che sono stati i '#Mondiali più belli di sempre', perché non è ve… - runawaysylvie : RT @statutos_: finiti i mondiali - Sophie_85efp : Lo dico io? Finalmente so finiti 'sti mondiali ?? #WorldCupFinal2018 #Mondiali2018 -

(Di domenica 15 luglio 2018)di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni ie gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’ha lanciato lala cui prima edizione inizierà appunto a. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 categorie (dalla Serie A alla serie D) con 12 squadre in Serie A, 12 squadre in serie B, 15 squadre in serie C e 16 squadre in serie D. In ogni lega le squadre sono suddivise in gironi di 3 o 4 squadre, e in base alla classifica di ogni girone si determineranno promozioni e retrocessioni nelle varie categorie. L’Italia è in inserita nella Serie A e inizierà in un gruppo pazzesco, con Portogallo e Polonia. Una sorta di serie A in miniatura, ...