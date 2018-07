Finale Mondiali Russia | reazione scatenata dei tifosi dopo il gol della Francia VIDEO

Var in Francia Croazia/ Video Finale Mondiali 2018 - dubbi sul rigore assegnato ai Bleus : Il Var interviene in Francia Croazia: il Video è protagonista nella finale dei Mondiali 2018, l'arbitro argentino Pitana corregge la sua decisione assegnando un calcio di rigore ai Bleus(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Finale Mondiali Russia - Francia in vantaggio all’intervallo contro la Croazia : Finale Mondiali Russia – Francia e Croazia sono in campo per l’ultimo atto dei Mondiali in Russia del 2018, le due squadre stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena. La squadra di Deschamps passa in vantaggio con un autogol da parte di Mandzukic, reazione immediata della Croazia che trova un gran gol con l’interista Perisic, prima del nuovo vantaggio Francia con Griezmann su calcio di rigore. All’intervallo ...

Albo d'oro Mondiali/ Campioni del Mondo : Francia o Croazia - chi ha vinto la Finale e dove si gioca nel 2022 : Francia o Croazia Campioni del Mondo 2018. Albo d'oro Mondiali: chi ha vinto la finale e dove si gioca tra quattro anni. Le ultime notizie tra risultati e statistiche (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:48:00 GMT)

VIDEO Gol meraviglioso di Ivan Perisic nella Finale dei Mondiali - prodezza del pareggio in Francia-Croazia : Ivan Perisic ha segnato un gol bellissimo in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’interista ha controllato con il destro al limite dell’area, ha scartato un avversario e poi ha sparato un micidiale diagonale di sinistro che ha superato Lloris. I balcanici hanno così pareggiato 1-1 nel cuore del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Perisic in Francia-Croazia. Foto: Osipov / ...

Mondiali 2018 - Finale. Macron in tribuna con la moglie Brigitte e Kolinda Grabar-Kitarovic : Il fischio d'inizio ha dato il via alla finale di Russia 2018. Il mondiale non ha visto l'Italia in competizione, ma sugli spalti, ad assistere allo scontro tra Francia e Croazia, c'è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, una presenza che ha suscitato qualche polemica."Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Russia a spese dei contribuenti per vedere la finale dei Mondiali di calcio? Ha preso il volo di Stato per assistere ...

Il giorno di Francia-Croazia - Finale dei Mondiali in Russia : Aggiornamento 17:18Francia in vantaggio! Autorete di Mandzukic di testa su punizione dalla trequarti di GriezmannAggiornamento 17:15Parte bene la Croazia, che preme nella sua trequarti la Francia. Molto attivi Perisic e Rakitic sulla fascia sinistra. I blues fanno fatica a impostare il gioco.Nessuna sorpresa relativamente alle formazioni di Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018 che si gioca tra meno di un'ora a Mosca. Tra i Bleus ...

Finale Mondiali 2018 - boom di turisti francesi a Trieste. "In fuga da Croazia" : La sfida di Mosca è un evento storico per il Paese balcanico. Il clima è talmente caldo che i turisti transalpini nel Paese balcanico hanno preferito una piccola "fuga" oltre confine. "Meglio seguire ...

LIVE Pagelle Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : 0-0. Mbappè e Griezmann contro Modric e Mandzukic - chi alzerà la Coppa? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la Finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in ...