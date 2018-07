Finale Mondiali Russia | Francia in vantaggio all’intervallo contro la Croazia

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia 2-1 : risultato in diretta. Bleus in vantaggio : rigore di Griezmann. Fine 1° tempo [FOTO] : <!-- --> L'articolo Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia 2-1: risultato in diretta. Bleus in vantaggio: rigore di Griezmann. Fine 1° tempo [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Albo d'oro Mondiali/ Campioni del Mondo : Francia o Croazia - chi ha vinto la Finale e dove si gioca nel 2022 : Francia o Croazia Campioni del Mondo 2018. Albo d'oro Mondiali: chi ha vinto la finale e dove si gioca tra quattro anni.

VIDEO Gol meraviglioso di Ivan Perisic nella Finale dei Mondiali - prodezza del pareggio in Francia-Croazia : Ivan Perisic ha segnato un gol bellissimo in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’interista ha controllato con il destro al limite dell’area, ha scartato un avversario e poi ha sparato un micidiale diagonale di sinistro che ha superato Lloris. I balcanici hanno così pareggiato 1-1 nel cuore del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Perisic in Francia-Croazia. Foto: Osipov / ...

Mondiali 2018 - Finale. Macron in tribuna con la moglie Brigitte e Kolinda Grabar-Kitarovic : Il fischio d'inizio ha dato il via alla finale di Russia 2018. Il mondiale non ha visto l'Italia in competizione, ma sugli spalti, ad assistere allo scontro tra Francia e Croazia, c'è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, una presenza che ha suscitato qualche polemica."Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Russia a spese dei contribuenti per vedere la finale dei Mondiali di calcio? Ha preso il volo di Stato per assistere ...

Il giorno di Francia-Croazia - Finale dei Mondiali in Russia : Aggiornamento 17:18Francia in vantaggio! Autorete di Mandzukic di testa su punizione dalla trequarti di GriezmannAggiornamento 17:15Parte bene la Croazia, che preme nella sua trequarti la Francia. Molto attivi Perisic e Rakitic sulla fascia sinistra. I blues fanno fatica a impostare il gioco.Nessuna sorpresa relativamente alle formazioni di Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018 che si gioca tra meno di un'ora a Mosca. Tra i Bleus ...

Finale Mondiali 2018 - boom di turisti francesi a Trieste. "In fuga da Croazia" : La sfida di Mosca è un evento storico per il Paese balcanico. Il clima è talmente caldo che i turisti transalpini nel Paese balcanico hanno preferito una piccola "fuga" oltre confine. "Meglio seguire ...

LIVE Pagelle Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : 0-0. Mbappè e Griezmann contro Modric e Mandzukic - chi alzerà la Coppa? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Oggi a Mosca alle ore 17.00 Francia e Croazia si giocheranno la Finale del Mondiale di calcio 2018. Chi diventerà campione del mondo? I francesi, comandati da Kylian Mbappè, Paul Pogba e Antoine Griezmann o i sorprendenti croati di Luka Modric, Ivan Perisic e Mario Mandzukic? Il palcoscenico è pronto e le due squadre si contenderanno la Coppa del Mondo, in ...

