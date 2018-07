Festival delle Invasioni 2018 | la settimana dei concerti

Serena Dandini all'Aut Aut Festival col catalogo delle donne valorose : ... contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili: dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la fisica quantistica; ma per uno ...

Festival delle corrispondenze - pubblicato il bando per il Premio letterario Vittoria Aganoor Pompilj : ... approda a edizioni di carteggi ed epistolari che spaziano dall'arte alla politica, dall'economia alla scienza. La seconda sezione è riservata a componimenti inediti in forma di lettera con la ...

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di Festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...

Sofia Reyes / Da vittima di bullismo alla scalata delle classifiche con '1 - 2 - 3' (Wind Summer Festival 2018) : Sofia Reyes, la spagnola è la nuova popstar del momento. Con un passato difficile è pronta a conquistare il nostro paese con la musica e tutto il suo talento. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:30:00 GMT)

Temptation Island 5 : il Festival delle corna ai tempi dei social : ...

Festival delle bande di Magione : tornano ad esibirsi anche le prime majorettes : ...i più giovani alla partecipazione e all'iscrizione ai nostri corsi per nuove majorettes e nuovi musicanti affinché questa bellissima tradizione e realtà continui nel tempo» Tutti gli spettacoli, con ...

La sezione 'Beni Parlati' del Festival delle Invasioni comincia con Dacrema e Monda : Docente di economia degli Intermediari finanziari all'Università della Calabria, Dacrema ha scritto diversi libri, e non solo di carattere accademico. Conversando con il Sindaco Mario Occhiuto e il ...

Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina : Tutto pronto per il Festival delle Osteriadi di Gibellina. L'evento si svolgerà dal 7 luglio all'11 agosto con la "Lunga notte del contemporaneo".

Wind Summer Festival - Fedez e J-Ax : una delle ultime esibizioni insieme : Wind Summer Festival: Fedez e J-Ax cantano insieme ma sono pronti a lavorare da soli J-Ax e Fedez avevano già annunciato la loro separazione lavorativa dopo il grandissimo successo che hanno avuto negli ultimi anni collaborando insieme. I due artisti si sono esibiti sul palco del Wind Summer Festival, in Piazza del Popolo a Roma, […] L'articolo Wind Summer Festival, Fedez e J-Ax: una delle ultime esibizioni insieme proviene da Gossip e Tv.

Boomdabash & Loredana Bertè/ Video - l singolo 'Non ti dico no' al top delle classifiche (Wind Summer Festival) : Boomdabash & Loredana Bertè tornano sul palco del Wind Summer Festiva con il loro singolo 'Non ti dico no' ancora ai vertici delle classifiche italiane.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - Festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – torna a settembre, a Milano, ‘Tramedautore’, il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest’anno dal Piccolo Teatro. La direzione artistica è stata affidata a Michele Panella.Questa edizione, spiegano gli organizzatori, è “inserita tra le iniziative ...

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - Festival delle drammaturgie (2) : (AdnKronos) – Il festival, inoltre, prosegue l’indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. “Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani”, perché i giovani sono “indipendenti e inquieti”.La rassegna apre venerdì 14 settembre alle 19.30 con la prima milanese de ‘Il ...

