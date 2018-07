Fedez contro Costantino della Gherardesca Tweet poi cancellato su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e il «contro addio al nubilato» di Fedez : Venti amici, una barca, il mare di Ibiza. Mentre l’addio al nubilato di Chiara Ferragni procede a pieno ritmo (post dopo post), che fine ha fatto il futuro sposo Fedez? Il rapper, 28 anni, è rimasto a casa. E se il piccolo Leone, quasi tre mesi, va al parco con nonna Marina Di Guardo, al rapper non resta che inventarsi un «contro addio al nubilato» (in attesa di celebrare, se lo farà, il suo saluto al celibato). LEGGI ANCHEGwyneth Paltrow ...

Inoki contro Fedez : 'Drogavi le ragazze per portartele a letto' (VIDEO) : E' un'accusa a dir poco grave e inaspettata quella lanciata da Inoki Ness in uno dei suoi ultimi video diffusi via social. L'uomo simbolo di Rap Pirata se l'è presa ancora una volta con Fedez – sicuramente uno dei bersagli preferiti del rapper autore di 'Non mi avrete mai', che negli ultimi anni si è contraddistinto nella scena italiana per l'enorme numero di controversie mediatiche, spesso portate avanti per anni, avute con la maggior parte ...

ROVAZZI - “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO”/ Video - nuovo singolo “contro” Fedez? Il vero messaggio : ROVAZZI, “FACCIO QUELLO che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:15:00 GMT)

Rovazzi e J-Ax contro Fedez? I due ex amici del rapper pronti ad una collaborazione : Fabio Rovazzi e J-Ax potrebbero unirsi per una collaborazione canora dopo l’addio a Fedez, da tempo si mormora di una brusca rottura tra il rapper ed il cantante di ‘Andiamo a Comandare’ Si mormora che tra Fedez e Fabio Rovazzi non scorra più buon sangue. Dopo una collaborazione canora che ha reso popolare il cantante di ‘Andiamo a Comandare’, tra i due si sarebbe rotto qualcosa che li avrebbe drasticamente ...

Rovazzi e J-Ax uniti contro Fedez dopo la lite : «Si sono sentiti e iniziano a collaborare» : I motivi dell'allontanamento sono ancora misteriosi anche se per il primo si parla di fastidio di Fedez per il suo ingresso nel mondo della marjuana legale, mentre con Rovazzi i problemi sembrano ...

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni per un like sui social? : L'influencer campana ed ex naufraga dell'Isola 2018 (seppur per breve tempo, dato il suo ritiro), Chiara Nasti torna a far parlare di sé. No, non si tratta del caso canna-gate stavolta ma del suo habitat naturale ovviamente: i social. Spesso e volentieri quelli che possono essere degli innocenti 'mi piace', diventano fonte di discussione. E' questo il caso, soprattutto se sei popolare nel mondo del web, dove nulla sfugge all'occhio dei ...

Ferragni-Fedez - la mamma della fashion blogger : "Il loro un incontro bellissimo" : Se ne dicono e scrivono di ogni su Fedez e Chiara Ferragni e tra i primi a difendere coi denti la loro storia d'amore è la mamma della fashion blogger. "Il loro è stato un...

Sfera Ebbasta contro Fedez/ Guerra di streaming - il trapper lancia frecciatine : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:01:00 GMT)

Adriano Pappalardo contro X Factor e Fedez : “Appena lo vedo in TV cambio programma” : Pappalardo contro X Factor e contro Fedez nel corso di un'intervista realizzata da Peter Gomez a La Confessione. Adriano Pappalardo ha ripercorso la sua carriera raccontando il suo percorso nel mondo della musica e della TV. Dal Festival di Sanremo all'Isola di Famosi, Adriano Pappalardo ha rivolto una critica ai talent show e a X Factor in particolare, che chiuderebbe. "Io chiuderei questa saracinesca di X Factor e li manderei a fare un ...

