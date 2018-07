Federica Panicucci sfoggia un fisico da ragazzina a 50 anni Sui social

“Ma l’avete guardata bene?”. Federica Panicucci - il dettaglio non sfugge. “Che cambiamento!” : Federica Panicucci, la regina di Mattino Cinque, dà il buongiorno ai suoi fan da Guadalupe anziché dagli studi di Cologno Monzese. Terminata la stagione del suo programma, la conduttrice è volata in vacanza, in quel paradiso che condivide con i follower di Instagram, insieme al compagno, Marco Bacini, e i due figli, Sofia e Mattia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Estate 2018, destinazione Caraibi per ‘super Fede’, ...

Federica Panicucci in vacanza prima del ritorno di Mattino Cinque : Mattino Cinque: Federica Panicucci in vacanza con Marco Bacini Dopo una stagione ricca di soddisfazioni e di lavoro, Federica Panicucci si sta concedendo il meritato riposo al mare con il compagno Marco Bacini. La conduttrice è stata paparazzata in vacanza ai Caraibi e di recente a Forte dei Marmi con bikini che mostrano un fisico davvero invidiabile a 50 anni. Inseguita dai fotografi sembra voler fuggire ma in realtà sa molto bene che in ...

Federica Panicucci fisico da pin up in bikini ai Caraibi : Federica Panicucci è in vacanza a Guadalupe nel mare dei Caraibi insieme al compagno Marco Bacini e ai figli Sofia e Mattia. La conduttrice tv posta foto dalle vacanze e mostra un fisico da fare invidia. La prova bikini a 50 anni è superata con lode. Sorridente e felice passeggia sulla spiaggia mostrando acque incantevoli e panorami paradisiaci, ma i follower si soffermano sulle curve della presentatrice che lascia senza fiato. Due pezzi ...

“Cosa? Quanti anni ha la Panicucci?”. La foto che fa crollare ogni certezza. Signori - ‘così’ Federica è incredibile : Federica Panicucci non ha ancora risposto (e forse mai lo farà) alla frecciatina inviatale da Valeria Graci, la comica e conduttrice tv che qualche giorno fa è stata chiarissima: “Finché ci sarà la Panicucci a condurlo so per certo che non andrò mai ospite a Mattino Cinque”. Colpa di una vecchia storia su cui però Federica continua a glissare.Erano i tempi di Colorado e, oltre a quella della signora di Mattino Cinque, tra le ...

Federica Panicucci in bikini a 50 anni : fisico mozzafiato nel mar dei Caraibi : L’età di una signora non dovrebbe mai essere rivelata, ma quando a renderla nota è stata la diretta interessata con una festa favolosa

Federica Panicucci - guarda che splendida 50enne ai Caraibi : I figli si divertono tra sport d'acqua e acrobazie in aria, lei orgogliosa posta scatti da mamma felice. Ancora mancano all'appello social le foto di coppia, gli scatti bollenti con Marco: state ...

La dieta di Federica Panicucci - bikini perfetto a 50 anni su Instagram : Federica Panicucci a 50 anni (il prossimo 27 ottobre ne compie 51) sfoggia sul suo profilo Instagram un bikini perfetto. La presentatrice si gode le meritate vacanze ai Caraibi, a Guadalupe, e delizia i fan con un selfie sulla spiaggia dove mostra un fisico scolpito: pancia piatta, gambe toniche. Da fare invidia alle 20enni come qualcuno commenta sulla sua pagina social. I follower sono in visibilio. C’è chi la definisce ...

“Non andrò mai a Mattino 5 se c’è lei”. La vip confessa : che è successo con Federica Panicucci. C’è un precedente : “Finché ci sarà lei a condurlo so per certo che non andrò mai ospite a Mattino Cinque”. ‘Lei’, chiaramente, è Federica Panicucci, la conduttrice del contenitore della rete ammiraglia Mediaset in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì. A parlare, invece, è un’altra vip che pur premettendo di non serbare alcun rancore nei confronti della Panicucci, con cui però ammette anche che non c’è nemmeno ...

Federica Panicucci rompe il silenzio : 'Rivalità con Barbara d'Urso? Leggenda' : Federica Panicucci pronuncia le parole definitive sulla presunta rivalità con l'altra primadonna di Mediaset, Barbara d'Urso . Da quando Federica conduce Mattino 5 , fondato dalla d'Urso, tra gli ...

Federica Panicucci - nessuna rivalità con la d'Urso : "Una leggenda - l'ho dimostrato" : Appena finita la stagione televisiva, Federica Panicucci chiarisce una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Barbara d'Urso, che le voci vorrebbero sua acerrima nemica. Niente di...

Federica Panicucci vs Barbara D'Urso?/ "Solo una leggendo - credo di averlo dimostrato" : Federica Panicucci vs Barbara D'Urso? La conduttrice di Mattino Cinque smentisce tutti i rumors con un'intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:24:00 GMT)

Federica Panicucci : "Rivalità con Barbara D'Urso? Leggenda" : E' una stagione d'oro per Federica Panicucci che, lo scorso venerdì, ha chiuso un'edizione formidabile di 'Mattino Cinque'. La popolare conduttrice ha rilasciato un'intervista, al settimanale Oggi, in cui nega, di essere in continua lotta con Barbara D'Urso: È assolutamente una leggenda e credo di averlo dimostrato ampiamente nell’ultimo mese: a Mattino Cinque ho dedicato molto spazio al Grande Fratello. ...

Federica Panicucci smentisce la rivalità con Barbara D’Urso : Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono rivali? “È una leggenda” Intervistata dal settimanale Oggi, Federica Panicucci ha parlato della presunta rivalità con Barbara D’Urso. Da molti anni, le malelingue continuano a dire che tra loro non ci sia alcuna simpatia e molte indiscrezioni descriverebbero le due regine di Mediaset come due estranee tra i corridoi degli studi televisivi. La conduttrice di Mattino Cinque ha ...

Barbara d’Urso e Federica Panicucci rivali? Parla la conduttrice di Mattino 5 : Barbara d’Urso e Federica Panicucci si odiano o la loro rivalità è solo una leggenda? Le ultime dichiarazioni della conduttrice di Mattino 5 Della presunta rivalità tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso si è sempre Parlato tanto. Le due conduttrici, infatti, sono sicuramente due donne che sono riuscite a conquistarsi a Mediaset dei ruoli di […] L'articolo Barbara d’Urso e Federica Panicucci rivali? Parla la conduttrice ...