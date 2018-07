Favola della domenica – Due sorelle artiste

La Favola della Croazia - a un passo dal mondiale con dietro la spinta di una nazione di 4 milioni di abitanti : La Croazia domenica cercherà di superare l'ultimo ostacolo, la Francia. Ci credono davvero tutti, e non lo nascondono. Il governo di Zagabria oggi ha tenuto una intera seduta con la divisa a scacchi ...

Rivoluzione in Messico - la Favola della “sindaca” Claudia Sheinbaum : “Solo perché sembro una scienziata magra e delicata non significa che non combatterò la criminalità che imperversa. Io lo farò”. Con queste parole, Claudia Sheinbaum ha promesso di voler cambiare il volto di Città del Messico. Eletta l’1 luglio scorso con il 55% delle preferenze, è la prima sindaca della capitale. Un risultato storico perché ha posto fine a più di vent’anni di dominio del Partito Rivoluzionario Democratico. E ...

Favola della domenica – Sotto l’ombrellone : La famiglia Venturini era solita, nel mese d’agosto di ogni anno, recarsi al mare e trascorrere la maggior parte della giornata in spiaggia Sotto un ombrellone a spicchi colorati. Vi trovavano posto la zia Erminia, zio Ernesto con le figlie Sara e Letizia, i fratelli Cristina e Manlio e i cugini Ugo e Fabietto. Infine c’era nonna Serafina, la patriarca della famiglia. Letizia e Fabietto avevano sette anni. Cristina ne aveva diciannove anni e ...

Novi Ligure - intera classe si vaccina per aiutare compagno malato/ La Favola della quinta E del liceo Amaldi : Novi Ligure, intera classe si vaccina per aiutare compagno malato: la favola della quinta E del liceo Amaldi. Lo scorso dicembre la vaccinazione in massa visto lo studente immunodepresso(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Favola della domenica – La maestra magica : C’era una volta una maestra di ginnastica che aveva molti allievi. Ad ogni lezione, mostrava una serie di movimenti, ciascuno adatto a raggiungere un determinato obiettivo.maestra Silvia diceva che i suoi esercizi portavano in altri mondi.C’era la figura del Balestriere, quella della Fontana zampillante, una terza della Spirale e un’altra del Mare in movimento. Il Balestriere raggiungeva un tempo del passato dove avvenivano gare e prove di ...

Favola della domenica – Il gatto persiano : C’era una volta un gatto persiano giovane ed esuberante, di carattere forte e indipendente. Dai suoi simili, era ritenuto uno snob. Ciò dipendeva dal senso di orgoglio che egli provava per la propria razza. Ricordava benissimo la frase che usava dire il nonno, con il quale abitava da piccolo in un grande palazzo nobiliare: ‘La nostra stirpe è stata adorata come un dio dal popolo egizio, non lo dimenticare, ragazzo mio’. Mitò, come veniva ...

La Favola della Nuova Pallacanestro Vigevano : promozione con 38 gare vinte su 38 : Vincere un campionato non è mai facile, farlo senza perdere una partita in stagione rende il successo un'impresa da raccontare. Accade in C Gold lombarda dove la Nuova Pallacanestro Vigevano è stata ...

Favola della domenica – La valigetta smarrita : C’era una volta una piccola valigia che, per sua natura, faceva lunghi viaggi per il mondo. Ogni volta che veniva sistemata nella stiva degli aerei, si divertiva molto. Le piaceva la compagnia dei suoi simili e rimbalzava di qua e di là quando il velivolo incontrava vuoti d’aria o vento. D’aspetto si distingueva dalle altre perché aveva colori sgargianti. Apparteneva a Carolina, una ragazza spigliata di professione interprete. Insieme, ...

[Il ritratto] Di Maio con il cuore in gola e Salvini in assetto da calcio. La Favola dell'incoronazione della terza Repubblica : Il primo ad arrivare è stato Giovanni Tria, nuovo ministro dell'economia, docente universitario a Tor Vergata, ex consigliere di Brunetta ed ex collaboratore del Foglio. L'ultimo il presidente del ...

Favola della domenica – La perla : C’era una volta una perla che stava rotolando lungo un dirupo. Quando trovava un ostacolo, saltava agilmente per superarlo. Senza coscienza di sé, si chiese che cosa le fosse accaduto per dover rotolare in quel modo per la ripida discesa. Era inseguita, forse? Era scivolata? Cercò di vedere il lato positivo dell’avvenimento; trotterellò in mezzo ai cespugli bassi come una palletta impazzita, evitò abilmente le rocce appuntite e, alla fine, ...

Favola della domenica – Il teatro evanescente : Nel palco semicircolare di un teatro moderno recitavano, durante l’arco di un anno, numerose Compagnie per spettacoli di prosa, lirica e operette. Dietro le quinte lavoravano diverse persone: costumisti, scenografi, elettricisti e tecnici di suoni e di luci. L’ambiente era, per lo più, rumoroso, allegro e, nelle serate di rappresentazione, frenetico e in movimento. In genere, tutto si svolgeva con precisione e professionalità, tranne in alcune ...

Settimana mondiale della tiroide : CIS lancia la Favola “Sale - Iodio e il terribile Gozzo” per le famiglie e i bambini : Da sempre attenta alla salute e al benessere dei suoi consumatori, Gemma di Mare, il brand italiano produttore di sale nato nel 1974 e oggi presente sul mercato con un’ampia gamma di prodotti, promuove da sempre campagne di educazione alimentare mirate a veicolare tra le persone una conoscenza approfondita e corretta del sale, sensibilizzandole sui benefici che le diverse tipologie possono portare all’organismo. Il sale iodato, ad esempio, è ...

I 'Bordi Gotti' tornano all'Ariston di Sanremo con la loro Favola in nome della solidarietà foto : «Questa edizione chiude il ciclo decennale di spettacoli a scopo benefico organizzati dai "Bordi…Gotti" " spiega Rino Bruzzese , presidente dell'associazione ". Nel corso della serata riproporremo il ...