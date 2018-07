Estate sempre più pazza | non c' è solo il caldo africano | ora arrivano i nubifragi

Estate : COLDIRETTI PUGLIA - FAMIGLIE ANTICIPANO VACANZE IN AGRITURISMO +12%; SEMPRE PIÙ VIP CONTADINI IN PUGLIA : Il grande successo delle campagne pugliesi è legato anche al boom di Vip stranieri del mondo della canzone, del cinema, dello sport e dell'economia – spiega COLDIRETTI PUGLIA - che hanno scelto di ...

Estate 2018 sempre più dal meteo TROPICALE con afa - temporali - nubifragi - GRANDINE : La cronaca, quindi la realtà tangibile dei fatti, rinnova eventi meteo con piogge di intensità monsonica. Ne hanno ampiamente parlato le cronache come l'alluvione lampo nella tranquilla zona di Moena ...

Serie A e Serie B sempre più a rischio slittamento : caos clamoroso - altra Estate bollente per il calcio italiano : Si preannuncia un’altra estate caldissima per il calcio italiano, in particolar modo non sono da escludere clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni e retrocessioni. Nel dettaglio in Serie A e Serie B le situazioni più delicate sono quelle di Parma e Chievo, il rischio slittamento dell’inizio dei primi due campionati italiani è altissimo. Entro le prossime ore Emanuele Calaiò ed il Parma dovrebbero essere ufficialmente ...

Estate e abbronzatura : perché al sole è sempre meglio proteggersi : (Foto via Pixabay) Non c’è società scientifica, istituzione sanitaria governativa. associazione di ricerca sui tumori che non dediche pagine, monografie, video, infografiche e faq per ricordare l’importanza delle prevenzione quando ci si espone al sole. perché se da una parte appare impossibile ignorare questo fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori (e non solo: la Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ...

Terremoto Serie A - lo scandalo si allarga a macchia d’olio : coinvolti anche i ‘bianconeri’ - è l’Estate più calda di sempre [DETTAGLI] : Adesso è un vero e proprio Terremoto. Il campionato di Serie A rischia un clamoroso ribaltone e le classifiche si avviano seriamente ad essere riscritte con squadre ‘condannate’ solo qualche settimana fa pronte ad essere ripescate. Nelle ultime ore nuovo ed incredibile scandalo, uno scandalo ‘bianconero’. Come riporta infatti il ‘Giornale di Sicilia’ Palermo ed incredibilmente anche Udinese sono unite da ...

Estate in tv - “parenti di” alla riscossa : da Marica Pellegrinelli a Rebecca Stafelli - la tv ‘si fa in famiglia’ (e non è sempre un male - anzi) : Un tuffo in piscina, una bibita fresca e il termometro che sale. Quando l’Estate si accende la tv (quasi) si spegne, invasa da film e dalle puntali repliche di Don Matteo. Con le eccezioni necessarie ad attirare i pubblicitari. La nuova tendenza televisiva dell’Estate 2018? Numeri alla mano la presenza sul piccolo schermo dei “parenti di”. Da Rai a Mediaset, dalla prime time ad altre fasce orarie. E’ sicuramente ...

Solstizio d’Estate 2018 : addio alla 4ª primavera più calda di sempre : Arriva l’estate dopo una primavera che si è classificata come la quarta più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880. Si tratta – ...

In prossimità dell’Estate “Depilazione total body” per lei - ma sempre più anche per lui : Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un look sempre meno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no, anche all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,e sempre più in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, da sempre esempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi ...

