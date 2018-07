Estate e caldo | i Bagni Misteriosi a Milano GALLERY

Quanto caldo sta facendo effettivamente quest'Estate in Italia? Uno studio : Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi rispetto alla media storica.

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

Estate - occhio al colpo di calore : come difendersi dal caldo in 7 mosse : L’Estate è ormai al culmine e milioni di italiani affollano già le spiagge in cerca di relax dopo un duro anno di lavoro. Tuttavia, la comprensibile voglia di esporsi al sole e di praticare sport...

Meteo - temporali e grandine al nord : Estate o autunno?/ Nel weekend - caldo africano al sud : punte di 42° : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:29:00 GMT)

L'Estate sta per deviare in CALDO o MALTEMPO settembrino : Orbene, ciascuno è libero di pensare quel che vuole, ma tuttavia quanto scriviamo è ampiamente evidenziato dalla scienza e dai rilevamenti meteorologici. Se le previsioni saranno confermate, al CALDO ...

Estate : 5 consigli per combattere il caldo : caldo e inquinamento possono avere effetti sinergici negativi sulla Salute del respiro. Basti pensare che l’alta temperatura, di per sé, abbatte le performance di un individuo normale mediamente del 20%. Ma tale percentuale aumenta, sino anche a triplicarsi, nei casi di soggetti più fragili: pazienti con malattie respiratorie, cardiopatici o con patologie invalidanti. “Questi, durante i periodi più caldi, si trovano in serie ...

Brivido caldo : da The Nun a Hostile - horror protagonisti dell'Estate : Obbligo o verità? La domanda porta subito alla mente i giochi che si facevano durante l'adolescenza, quelli che 'costringevano' magari a baciare il ragazzo o la ragazza che ci piaceva o a rivelare ...

Nel 2017 l’Italia ha sofferto la sete : è stato il secondo anno più “secco” dal 1961 - primavera ed Estate con caldo record : La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961. Con un’anomalia della temperatura media di ...

Estate : anche animali domestici e selvatici soffrono il caldo - ecco il vademecum Enpa : In questi giorni l’Italia boccheggia sotto una cappa d’afa, ma a soffrire le alte temperature non sono soltanto le persone: lo soffrono anche anche gli animali, i quali, a volte, risentono del caldo molto piu` degli uomini. ecco allora alcuni consigli di Enpa (Ente Nazionale Protezione animali) per assicurare un’Estate piacevole e serena anche ai nostri amici animali: 1) Cani e gatti non “sudano” come noi; per abbassare la loro ...

Caldo - sole e abbronzatura : 10 consigli per l’Estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’Estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Caldo : a Bolzano scatta il piano “Un’Estate da brivido” : Il bollettino meteo segnala und grande Caldo (oltre i 30 gradi) nel fine settimana anche a Bolzano. scatta dunque il piano “Un’estate da brivido” promosso per assicurare agli anziani un po’ di refrigerio nelle torride giornate estive. Anche per quest’anno infatti il Comune di Bolzano, l’ Azienda Servizi Sociali e una rete di associazioni cittadine hanno definito un piano di intervento, già operativo, per ...

Caldo : 10 consigli salvavita per l’Estate : L’estate è giunta, e sebbene il clima non sia stato dei più miti si prevede un luglio di regolare Caldo. Tra la visione di una partita dei mondiali e le curiosità del calciomercato, che vedono la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo giochi in una squadra Italiana, è necessario anche ricordarsi dei più deboli, come gli anziani soli che in condizioni di alte temperature possono correre seri pericoli. “Non aspettiamo i bollettini ...

Previsioni Meteo - si conclude la grande anomalia fredda e piovosa di Giugno : adesso arriva il caldo - l’Estate inizia davvero : 1/35 ...