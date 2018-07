ELISA | 20 ANNI IN OGNI ISTANTE Diretta e ospiti | gran finale sulle note de L' anima

ELISA - 20 anni in Ogni istante/ Diretta e ospiti : l'esilarante gaffe di Ornella Vanoni (replica) : Elisa – 20 anni in Ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 00:07:00 GMT)

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : Mario Biondi reinterpreta Frank Sinatra (replica) : ELISA – 20 ANNI in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:48:00 GMT)

GIANNA NANNINI/ L'omaggio a Carole King in "You've Got A Friend" (ELISA - 20 anni in Ogni istante) : GIANNA NanniNI sul palco dell'Arena di Verona in occasione “Elisa - 20 anni in Ogni Istante”. A Settembre un duetto con Nena: "Io e GIANNA ci siamo trovate a nostro agio"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:12:00 GMT)

ELISA - 20 anni in Ogni istante/ Diretta e ospiti : l'inedito rap di Fabri Fibra (replica) : Elisa – 20 anni in Ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:53:00 GMT)

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : l'amico Federico Zampaglione (replica) : ELISA – 20 ANNI in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:29:00 GMT)

ELISA - 20 anni in Ogni istante/ Diretta e ospiti : l'aneddoto nostalgico di Giuliano Sangiorgi (replica) : Elisa – 20 anni in Ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:48:00 GMT)

GIORGIA/ Figuraccia all'Arena di Verona : scoppia a ridere e ricanta "Luce" (ELISA - 20 anni in Ogni Istante) : Durante la serata evento "Elisa - 20 anni in Ogni Istante", in onda questa sera su Canale 5, anche GIORGIA salirà sul palco dell'Arena di Verona per cantare "Luce".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:31:00 GMT)

ELISA 20 Anni In Ogni Istante : ospiti e scaletta 14 luglio su Canale 5 : Elisa 20 Anni In Ogni Istante va in onda stasera in tv sabato 14 luglio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Nello speciale musicale vedremo i momenti salienti dei concerti che la cantautrice di Monfalcone ha tenuto in settembre all’Arena di Verona per festeggiare i suoi primi venti Anni di carriera. SCOPRI COSA C’È IN TV Elisa 20 Anni In Ogni Istante: scaletta 14 luglio su Canale 5 Intitolati Togheter, ...

ELISA 20 anni in Ogni istante - sabato 14 luglio su Canale 5 lo speciale evento dedicato alla cantante friulana : La musica è la grande protagonista della prima serata di Canale 5 con Elisa 20 anni in Ogni istante, l'evento realizzato per celebrare i vent'anni di carriera dell'artista friulana

ELISA - 20 anni in ogni istante/ Diretta e ospiti : il duetto con Ermal Meta su "Piccola anima" (replica) : Elisa – 20 anni in ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:06:00 GMT)

ELISA - 20 anni in ogni istante - il concerto evento : stasera in prima serata Canale 5 : Per celebrare i vent'anni di carriera della cantante triestina, una serata dedicata ai suoi più grandi successi.

ELISA - 20 ANNI IN OGNI ISTANTE/ Diretta e ospiti : Giorgia e il duetto sulle note di Luce (replica) : ELISA – 20 ANNI in OGNI ISTANTE, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Gianna Nannini/ A 35 anni da 99 Luftballons a settembre un duetto con Nena (ELISA - 20 anni in Ogni Istante) : Gianna Nannini sul palco dell'Arena di Verona in occasione “Elisa - 20 anni in Ogni Istante”. A settembre un duetto con Nena: "Io e Gianna ci siamo trovate a nostro agio"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Giorgia/ Sul palco con l'amica canta "Luce" (ELISA - 20 anni in Ogni Istante) : Durante la serata evento "Elisa - 20 anni in Ogni Istante", in onda questa sera su Canale 5, anche Giorgia salirà sul palco dell'Arena di Verona per cantare "Luce".(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 08:55:00 GMT)