E' ufficiale | Anderson al West Ham

Lazio - ufficiale la cessione di Felipe Anderson : il ‘freddo’ comunicato ed i dettagli dell’affare : Felipe Anderson lascia la Lazio per volare in Premier League, il West Ham pronto ad accogliere il calciatore brasiliano “La S.S. Lazio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Felipe Anderson Pereira Gomes alla società West Ham United F.C.. La Società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso augurandogli, inoltre, le migliori fortune personali e professionali”. Felipe Anderson non ...